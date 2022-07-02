حظك اليوم برج الميزان السبت 2-7-2022 مهنيا وعاطفيا

ينتمي الكثير من المشاهير لبرج الميزان الذي دائما ما يحمل صفات حميدة تميزه عن غيره وفي مقدمتهم الفنان العالمي عمرو دياب والمطرب محمد منير وبهاء سلطان وروبي وبشرى، وعلى المستوى العالمي، ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين.

وبحسب علم الفلك وخبراء الأبراج، فإن مواليد برج الميزان يحملون صفات شعارهم فهم يميلون دائما لتحقيق العدالة للآخرين، إلا أنه هذا المولود سلبي تجاه مشاكله الشخصية فقط، يخشى المواجهة وهذا ليس لأنه ضعيف لكنه يخشى أن يخسر المقربين منه.

كما يعرف عن مولود برج الميزان الهوائي، أنه ذو طبيعة انطوائية ويرفض فكرة خسارة الأشخاص المقربين منه، لذلك يتجاهل المواقف السيئة والتي تعرضه للمواجهة المباشرة، واليوم السبت 2 يوليو، يعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، لمواليد برج الميزان حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لأصحاب برج الميزان اليوم على المستويين العملي والمهني، بأن حظك اليوم يخبرك الوضع الفلكي يدعم مشاريعك ويمدك باليقظة وتنجز مشروعاتك اليوم بثقة وجرأة وقد تبدأ جديدا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

وتضيف «فؤاد» لمواليد هذا البرج، حول حظهم اليوم على المستوى العاطفي والعائلي، القمر في منزل الأصدقاء يدفعك اليوم نحو إقامة احتفالات تجمعك بالأحباب والأصدقاء.