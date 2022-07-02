محافظ بورسعيد يتفقد المجزر ويشدد على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة 

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سير العمل بمجزر بورسعيد وسير العمل به، وذلك في إطار استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، رافقه خلالها مدير الطب البيطري، ومدير مجزر بورسعيد ورئيس حي الجنوب.

المحافظ يوجه بتوفير سبل الراحة للمواطنين خلال ذبح الأضاحي بالمجزر

تفقد محافظ بورسعيد أقسام المجزر للتأكد من استعداد المجزر لاستقبال الأضاحي تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث شدد محافظ بورسعيد على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال ذبح الأضاحي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، والاهتمام بالنظافة ورفع كفاءة المجزر على اعلى مستوى، مؤكدا أن مجزر بورسعيد يقدم خدمة ذبح الاضاحي بأسعار مناسبة فضلا عن توافر طبيب بيطري داخل المجزر لفحص الاضاحي قبل عملية الذبح.

مناشدة المواطنين بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة حفاظا على السلامة العامة

وناشد المحافظ المواطنين بالابتعاد عن ذبح الأضاحي في الأماكن الغير مخصصة لها والشوارع، والالتزام بالذبح في مجزر بورسعيد، وذلك حفاظا على الصحة والسلامة العامة، ولتحقيق مظهر حضاري لائق بالمحافظة خلال عيد الأضحى المبارك.

وأكد أن بورسعيد أصبحت تشهد طفرة في مجال الإنتاجي الحيواني تماشيا مع مجمل التطورات التي شهدتها المحافظة، منوها إلى أنه تم تطوير المجازر الحكومية ببورسعيد لتحقيق مستوى افضل من الخدمات المقدمة للمواطنين.