تصويم الحيوان وعدم إجهاده من ضوابط ذبح الأضاحي

مع اقتراب عيد الأضحى 2022 يتساءل عدد كبير من المواطنين عن مواصفات الأضحية وما الذى يجب اتباعه قبل الذبح، أكدت الدكتورة ماريان رمسيس ناشد، رئيس قسم الإرشاد بإدارة الأزبكية البيطرية، على ضرورة معرفة كل مواطن وخاصة من ينوى التضحية معرفة مواصفات الأضحية، مؤكدة فى تقرير أن المواصفات كالتالى..

-يجب عدم إجهاد الحيوان قبل الذبح

-تصويم الحيوان من 12-24 ساعة ومنعه من الأكل لتحسين نوعية اللحم مع مراعاة تقديم ماء الشرب للحيوان وذلك لتسهيل عمليه السلخ وتنقية الدم.

-تجهيز السكين الخاص بالذبح بأن يكون حاد جدا حتى لا يتألم الحيوان ويده مثبتة جيدا.

-يراعى ألا يرى الحيوان السكين بعينه.

-عدم جر الحيوان على الأرض لمكان الذبح.

-فى حالة وجود أكثر من حيوان يراعى عدم ذبح حيوان أمام آخر.

السيطرة على الحيوان

-بمجرد السيطرة على الحيوان يتم الذبح بالسكين وذلك بمرور السكين على الرقبة أسفل الرأس أفقيًا وقطع الأوردة ( الحلقوم و المريء والوجدين)

-يترك الدم ينزف ولا يتم فصل الرأس وقطع الاعصاب إلا بعد أن ينزف وتخرج روحه.

- يبدأ السلخ والشطر

-يفضل الذبح فى المجازر المرخصة وهذا لوجود إشراف بيطرى وطبيب مختص لفحص اللحوم وضمان سلامة لحوم الأضحية وخلوها من الأمراض وتكون صالحة للاستهلاك الآدمى.

- توفر المجازر الذبح خلال أيام العيد بدون رسوم وهذا لتشجيع المواطنين على الذبح داخل المجازر المرخصة.

الخروف البرقى

وفيما يتعلق بالخروف البرقى أشارت مديرية الطب البيطرى بالقاهرة إلى أن الأغنام البرقاوية كبيرة الحجم نسبة للأغنام الاخرى،و ذات رأس صغير وأنف مستقيم والأذن شبه بندولية متوسطة، والقرون عريضة وقوية و الصوف بني يميل اٍلى الأحمر شبيه بلون التراب، ويتميز بوجود لية مثلثة وينتهي الذيل بعقدة ولا يصل إلى العرقوب، أما الوزن فالخروف الذي يتجاوز عمره الستة أشهر فيصل وزنه اٍلى 30-50 كجم، و ترجع القيمة الغذائية العالية بسبب رعيه في الصحراء على الأعشاب ،و تتوزع الدهون بالتساوي في مختلف انحاء جسم الخروف.