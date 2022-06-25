خطة استباقية لتطهير شبكات الصرف بالتزامن مع ذبح الأضاحي في العيد

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية قيام فرع أبو حماد بعمل حملة تطهير واسعة لشبكات الصرف الصحي بالمدينة تنفيذا للخطه الاستباقية الدورية والتي وضعتها الشركة للتعامل مع أي أعطال أو انسدادات قد تحدث، كذلك المرور علي كافه الغرف والتأكد من وجود أغطية المطابق حرصا على سلامة المواطنين ووقاية الشبكات من أي مخلفات داخلها قد تعرضها للانسداد، خصوصا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وذبح الاضاحي.

التعامل مع البلاغات فور تلقيها علي مدار 24 ساعة

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية في بيان المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي وتجنب السلوكيات السلبيه والخاطئه والتي تؤدي إلي طفح مياه الصرف الصحي والتخلص الأمن من المخلفات، وشددت على أهمية سرعة إبلاغ المواطنين عند حدوث أعطال أو انسداد أو سرقه لأغطية غرف الصرف الصحي من خلال الاتصال برقم الخط الساخن 125 من اي تليفون أرضي أو محمول وسوف يتم التعامل مع كافه البلاغات فور تلقيها علي مدار 24 ساعة.

التعامل مع المناطق الساخنة التي تعاني من ضعف المياه

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية إلى أنه جرى الانتهاء من تنفيذ خط مياه قطر 8 بوصه بقريه الموانسة بمركز كفر صقر والذي يستهدف تغذيه قري المحجر وعرب السيد، بناءً على توجيهات المهندس عامر كمال ابو حلاوه رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب بضروره حل شكاوي المواطنين والتعامل مع المناطق الساخنه التي تعاني من ضعف المياه وخصوصا في فصل الصيف.

سرعة الاستجابة والتواصل مع المواطنين لإزالة أسباب أي شكاوى

وأكد عامر علي سعي الشركه الدائم والمتواصل علي حل مشاكل المواطنين وتضافر كافة الجهود تحقيقاً لأهداف الشركة في سرعة الاستجابة و التواصل مع المواطنين لإزالة أسباب أي شكاوى قد تؤثر على مدى تقديم الخدمات المتاحة لهم.