عقوبة ذبح الأضاحي في الشارع خلال العيد.. «علشان متدفعش غرامة»

مع اقتراب موعد عيد الأضحى 2022، يتساءل عدد كبير من المواطنين عن عقوبة ذبح الأضاحي في الشارع خاصة أن العيد الكبير يقترن بالأضاحي، وحذرت وزارة التنمية المحلية من إقامة شوادر والذبح بالشوارع والميادين وأمام المنازل للحفاظ على البيئة، مع التأكيد على الالتزام بالأماكن المخصصة لذبح الأضاحي وأن المجازر مفتوحة بالمجان طوال أيام العيد.

وأوضحت محافظة القاهرة عقوبة ذبح الأضاحي في الشارع، إذ توعدت بتحرير محاضر بيئة لمن يذبح الأضاحي بالشارع ويترك المخلفات والدماء، وتصل قيمة غرامة الذبح إلى 10 آلاف جنيه حسب المخالفة.

عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع

وحذرت مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، من ذبح الأضاحي في الشوارع وأمام المنازل، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 94، وتصل العقوبة لـ10 آلاف جنيه، طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئي، وعلى المواطنين الحفاظ على نظافة الشارع والتوجه إلى أقرب مجزر لذبح الأضاحي.

وأشارت إلى أن المجازر الحكومية مفتوحة للجمهور طوال أيام العيد مجانًا لذبح الأضاحي داخلها، إذ يتم الكشف على الحيوانات والتأكد من سلامتها وجودة لحومها قبل خروجها للاستهلاك الآدمى، وبالتالي تعد المجازر المكان الأنسب للتعامل مع الأضاحي وعلى رأسها مجزر البساتين، وعلى المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى على الأرقام التالية 27426993 و27427053 ورقم هيئة الخدمات البيطرية 19561.

محافظ القاهرة: المجازر مفتوحة مجانًا

وأشار اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إلى أن كل مجازر المحافظة مفتوحة أيام العيد بالمجان وهي «البساتين، جيركو، السلام، الممتاز، طره، حلوان»، لتيسير خدمة الذبح مجانًا للأهالي الراغبين في ذبح الأضحية طوال أيام العيد مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح، وتشديد الرقابة حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة والتأكد من سلامة اللحوم.

وشدد محافظ القاهرة على حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور، وسرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مؤكدًا أن المجازر تعمل 24 ساعة.