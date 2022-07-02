الممثل الأمريكي دينزل واشنطن يحصل على وسام الحرية الرئاسي

حصل الممثل الأمريكي دينزل واشنطن على وسام الحرية الرئاسي، من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو الوسام الذي يُمنح للشخصيات العامة التي قدمت مساهمات ملحوظة في المجتمع الأمريكي أو الثقافة أو السياسة أو السلام العالمي، ويتم تقديم الجوائز في حفل يقام في البيت الأبيض في شهر يوليو من كل عام، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

وأعلن الرئيس الأمريكي، أمس عن 17 تكريمًا، من بينهم دينزل واشنطن، ويعتبر هو الممثل أو الشخص الوحيد العامل في مجال الترفيه، الذي يحصل على الوسام هذا العام، وتضمنت قائمة التكريمات شخصيات رياضية منها سيمون بيلز وميجان رابينو، وشخصيات دينية الأخت سيمون كامبل والأب ألكسندر كارلوتسوس؛ والزعيمين السياسين جابرييل جيفوردز وآلان سيمبسون؛ بالإضافة إلى النشطاء فريد جراي وديان ناش وراؤول يزجير؛ الرئيس السابق لجامعة تكساس في براونزفيل، جوليتا جارسيا، كما سيتم تكريم ستيف جوبز وجون ماكين وريتشارد ترومكا بعد وفاته.

دينزل واشنطن يتسلم وسام الحرية الرئاسي في 7 يوليو

ومن المقرر أن يستلم الممثل الأمريكي وسام الحرية، في حفل يقام يوم 7 يوليو الجاري، ويعتبر «واشنطن» واحدًا من أشهر الممثلين والمخرجين والمنتجين في جيله، على مدار مسيرته المهنية، فاز بجائزتي أوسكار عن فيلمي «Glory» و «Malcolm X»، بالإضافة إلى تلقيه 8 ترشيحات لجوائز أوسكار، بما في ذلك هذا العام عن فيلم «The Tragedy of Macbeth».

من هو دينزل واشنطن؟

ومن بين الجوائز الأخرى التي حصل عليها دينزل واشنطن، جائزة توني المسرحية عن عمله في إحياء عرض «Fences» عام 2010، وجائزة سيسيل بي ديميل لإنجاز مدى الحياة، في عام 2016 لمساهماته البارزة في عالم الترفيه، واختارته صحيفة «نيويورك تايمز» في 2020 كأعظم ممثل في القرن الحادي والعشرين.