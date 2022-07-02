مسابقة الأزهر «مجهر العقل»: من أول صحابي حج بالمسلمين وما أسماء أركان الكعبة؟

دشنت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف مسابقة علمية بعنوان «مجهر العقل» على مدار أيام عشر ذي الحجة المباركة، وقالت الهيئة في بيان لها إن هذه المسابقة تهدف إلى استثارة الوعي لصياغة منهجية كافلة بوضع سياج حافظ نحوَ وسطية إسلامية جامعة.

مجهر العقل

ونشرت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف أول سؤال لها في مسابقة مجهر العقل وجاء فيه: من أول صحابي حج بالمسلمين وفي أي عام حدث ذلك؟

بينما جاء السؤال الثاني في مسابقة مجهر العقل: ما أسماء أركان الكعبة الأربعة؟

ونشرت الهيئة السؤال الثالث، اليوم، في مسابق مجهر العقل وجاء فيه: صنف أحد العلماء الكبار كتابا مبسوطا شهيرا، ليس من كتب التفسير أو الحديث أو الفقه، وذكر فيه تفصيلا جليلا لحجة الوداع، يصلح أن يكون منسكا مستقبلا، اذكر اسم العالم والكتاب، والفن الذي ينتمي إليه.

مسابقة نبي الهدى

وكانت وزارة الأوقاف قد دشنت مسابقة نبي الهدى بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، وأكدت الوزارة أن المسابقة تأتي في إطار مبادرة «نبي الهدى صلى الله عليه وسلم» لبيان عظمة أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إطار التعاون بين الوزارة وإذاعة القرآن الكريم.

وكانت المسابقة تحدد فائزا واحدا عن كل يوم، لكنها قررت تحديد فائزين بدءا من السؤال السابع الذي شارك فيه 1518 متسابقًا، ونظرًا لارتفاع أعداد الإجابات الصحيحة والمتميزة تقرر اختيار فائزين اثنين اعتبارًا من إجابة السؤال السابع، وتبلغ قيمة الجائزة 500 جنيه فضلا عن سلسلة من الكتب.