مأساة شقيقين مصابين بضمور العضلات في سوهاج: «نفسنا نتعالج»

مأساة حقيقية تعيشها أسرة مكونة من 6 أفراد، في محافظة سوهاج، عائلها مريض، كما أن اثنين من أبنائه يعانيان الإصابة بضمور في العضلات، تقيم الأسرة في منزل قديم متهالك، معروش بالأخشاب وأفلاق النخيل، وتنقصه الكثير من المستلزمات والأدوات الكهربائية، يعيشون وسط ظروف قاسية، ترتسم علامات الحزن والآلام على وجوههم.

الأب: في أشد الاحتياج بسبب إعاقتي وإعاقة أبنائي

وقال «مصطفى محمود محمد أحمد»، 38 سنة، يقيم بقرية «نجع سعد الله»، دائرة مركز سوهاج، إن لديه 4 أبناء، أكبرهم يُدعى «محمود»، يبلغ من العمر 11 سنة، والثاني «أحمد»، 8 سنوات، معاق، والثالث «محمد»، 7 سنوات، معاق أيضاً، بينما الابنة الرابعة تُدعى «علياء»، في الرابعة من العمر، وأضاف: «أنا في أشد الاحتياج والمعاناة، بسبب إعاقتي وإعاقة أبنائي الاثنين بضمور في العضلات».

اندلاع حريق في المنزل أكثر من مرة

وتابع الأب قائلاً إن أحد أطفاله المصابين بضمور في العضلات، تسبب في اشتعال النيران بالمنزل أكثر من مرة، بسبب عدم إدراكه طبيعة الأشياء من حوله، مشيراً إلى نسبة الإدراك لدى الطفلين المصابين، مثل طفل في عمر 3 سنوات.

الأم: الفرحة لم تعرف طريقها لنا منذ 10 سنوات

وقالت «سناء جويد»، 35 سنة، ربة منزل، والدة الأطفال: «لم أشعر بسعادة أو فرحة منذ أكثر من 10 سنوات، بسبب مرض أولادي الاثنين»، وتابعت: «أنا بأموت كل يوم وأنا شايفه أولادي مش عارفين يتعاملوا زي باقي الأولاد».

وناشدت والدة الطفلين المعاقين وزير الصحة ووزير التضامن الاجتماعي ومحافظ سوهاج مساعدة أسرتها، وقالت: «لا نحتاج سوى علاج أبنائي، حيث يحتاج الواحد منهم ما يقرب من 4 آلاف جنيه مصاريف علاج وجلسات علاج طبيعي، وأنا زوجي لديه نسبة إعاقة».