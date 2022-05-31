طقس محافظة سوهاج يكسر حاجز «40 درجة».. وتوقعات باستمرار الموجة الحارة اليوم

شهدت محافظة سوهاج اليوم الثلاثاء الموافق 31 مايو ارتفاع درجات الحرارة، لتكسر حاجز الأربعين لتبلغ درجة الحرارة ذروتتها هذا الاسبوع فى طقس شديد الحرارة نهارا وحار ليلا ويستمر كذلك حتى الساعات الاولى من صباح اليوم التالي.

درجات الحرارة بمحافظة سوهاج

ووصلت درجات الحرارة اليوم بمحافظة سوهاج إلى 41 درجة مئوية فى طقس شديد الحرارة نهارا، ووصلت درجة الحرارة الصغرى إلى 24 درجة مئوية.

ومن المحتمل نشوب رياح محملة بالأتربة على فترات متقطعة في الساعات المتبقية من اليوم بمحافظة سوهاج.

توقعات استمرار ارتفاع درجة الحرارة اليوم

ومن المتوقع وفقا للهيئة العامة للارصاد الجوية استمرار الأجواء شديدة الحرارة علي القاهرة والوجة البحري حتي جنوب الصعيد نهاراو لطيف ليلا؛ كما تزداد فترات سطوع الشمس لتزيد من الاحساس بحرارة الطقس، علي أن تنكسر موجة الحرارة المرتفعة نسبيًا نهاية يوم غد الأربعاء.

درجات الحرارة على شمال وجنوب الصعيد

وتبلغ درجات الحرارة على شمال الصعيد 39 درجة مئوية للعظمى و 24 درجة للصغرى فى طقس شديد الحرارة نهارا حار ليلا

وتبلغ درجات الحرارة جنوب الصعيد 43 للعظمى و 26 درجة مئوية للصغرى فى طقس شديد الحرارة نهارا وحار ليلا .

توصيات هيئة الارصاد

ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة تنصح الهيئة العامة للارصاد الجوية المصرية بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة والاكثار من تناول المشروبات الباردة.