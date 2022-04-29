تفاصيل 3 حرائق في محافظة سوهاج اليوم.. ماس كهربائي وتوصيلات عشوائية

3 حرائق شهدتها محافظة سوهاج اليوم في 3 مراكز مختلفة ما بين شمال وجنوب المحافظة بين مراكز أخميم وساقلتة والمنشاة بمحافظة سوهاج، وقد ارجعت الجهات الأمنية في تحقيقاتها المبدئية جميع الحوادث للماس الكهربائي والتوصيلات العشوائية.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إخطارا من مركز شرطة ساقلتة بمحافظة سوهاج يفيد نشوب حريق بحوش دائرة مركز ساقلتة.

الانتقال لموقع الحادث والدفع بسيارة إطفاء

وبالانتقال لموقع الحادث تبين نشوب حريق بحوش ملك المدعو «الضبع. ف» 41 عاما، سائق، ويقيم دائرة المركز، وقد تم الدفع بعدد «1» سيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، وبسؤال صاحب الحوش، قرر بمضمون ما تقدم وارجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية ونفى الشبهة الجنائية.

حريق بحوش بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج

وفي إطار أخر تلقى مركز شرطة المنشاة بلاغ يفيد نشوب حريق بحوش دائرة مركز المنشاة بمحافظة سوهاج، وبالانتقال لموقع الحادث تبين نشوب حريق بحوش ملكا للمدعو «عاطف. ج»، 48 عاما، عامل، ويقيم دائرة المركز، وقد تم الدفع بعدد «1» سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، وبسؤال مالك الحوش أفاد بمضمون ما تقدم وارجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية ونفي الشبهة الجنائية.

حريق بسوبر ماركت بأخميم

كما نشب حريق أيضا بسوبر ماركت دائرة مركز أخميم وبالانتقال لموقع الحادث تبين نشوب حريق بسوبر ماركت ملك المدعو «عمرو. أ. أ»، 40 عاما، ويقيم دائرة المركز، وتم الدفع بعدد 3 سيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، وبسؤال مالك السوبر ماركت أفاد بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، ونفى الشبهة الجنائية، وقد تحرر محضر بالوقائع الثلاث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.