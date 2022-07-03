حظك اليوم برج الثور السبت 3-7-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، عن توقعاتها وحظك اليوم السبت على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد برج الثور الذي يوجد بين مواليده الكثير من المشاهير أبرزهم هنري كافيل، والممثلة العالمية كيت بلانشيت، وجيسكا ألبا، وكيرستين دانست، والممثل الهندي فارون دهاوان، وأنوشكا شارما، والفنان أحمد زاهر، عبير صبري، ماجدة الصباحي، شريف منير، أحمد آدم، نانسي عجرم، هشام ماجد، والداعية عمر عبد الكافي.

ووفق خبراء الفلك، فإنّ مواليد وأصحاب برج الثور يسبب أزمة كبيرة لمن يتعامل معه بفضل صفة العناد التي تعد أسوأ صفاته، ولا يستطيع أحد تحمل هذا البرج سوى الأبراج الترابية والمائيّة، إذ أنها تتفق معه بشدة وكثيرًا ما يميل بشدة إلى مولود برج العقرب.

ويحب مولود برج الثور ذاته ولديه ثقة عالية في كل تصرفاته حتى أن البعض يصفه بالغرور، كما يبحث هذا المولود دائمًا عن الاستقرار في مختلف جوانب الحياة، سواء الاستقرار العاطفي أو العائلي.

واليوم الأحد 3 يوليو، يرصد «الوطن» حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج الثور على صعيد الحياة العاطفية وكذلك العملية والمهنية اليوم السبت وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

قالت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، لمولود برج الثور، إن اليوم القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تتمالك أعصابك لتدير حياتك بإيقاع هادئ وصحي.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

أما على الصعيد العملي، نصحت «فؤاد»، مواليد برج الثور فأنت اليوم تمهل ولا تقدم على أمور غير مضمونة النتائج وكن مستعدا لاستقبال مستجدات وتطورات غير متوقعة.