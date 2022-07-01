حظك اليوم برج الثور الجمعة 1-7-2022 مهنيا وعاطفيا

يتسم مولود برج الثور بقدرته على جعل الجميع من حوله يثقون به بسبب آرائه القوية في مختلف المواقف، فهو يفكر بعقله أغلب الوقت ولا يسمح لمشاعره أن تتحكم به، كما أنه يكره أن يحدث تغييرات مفاجئة في حياته، فهو يشعر وقتها بعدم الأمان والراحة مما يجعله يتوتر بعض الشئ في أفعاله.

مواصفات برج الثور

ويتميز مولود برج الثور بصبره الطويل، فهو يصبر بشكل كبير في أي موقف سئ يتعرض له كما أنه من النادر أن يصاب بالإحباط فهو لديه إرادة حديدية لمواجهة مختلف المواقف، كما أنه قادرا على رؤية الحياة بمنظور واقعي، وأبرز عيوبه أنه عنيد بدرجة كبيرة فهو يحب تنفيذ رأيه مهما كان الأمر من حوله.

وتستعرض «الوطن» حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الثور، وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد بشكل يومي، على النحو التالي:

حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور

القمر في وضع معاكس مما يجعلك اليوم عصبيًا وانفعاليًا، لذا عليك أن تتجنب الأمور التي تتسبب في مشكلات وتكون أكثر هدوءا، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور

الوضع الفلكي قد يدفعك اليوم للعيش في ذكريات حزينة، لذا عليك أن تقاوم هذا الشعور وتقضي أوقاتًا مبهجة مع أهلك او أصدقائك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.