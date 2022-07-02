إصابة 16 شخصا في تصادم بين ميكروباص وسيارة ملاكي بالهرم

أصيب 16 شخصًا، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بمنطقة الهرم في الجيزة، وتمّ نقل المصابين إلى المستشفى، وإجراء معاينة لمكان الحادث.

نقل المصابين إلى المستشفى

ورد بلاغ لإدارة المرور بالجيزة، بوقوع حادث مروري بمنطقة الهرم، انتقل على الفور رجال المرور إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل.

معاينة مكان الحادث

أسفر الحادث عن إصابة 16 شخصا من مستقلي السيارتين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وجار إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث.