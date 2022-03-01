تحليل مخدرات لسائق النقل المتسبب في حادث «دائري الهرم»

قررت جهات التحقيق إحالة سائق النقل الثقيل المتسبب في حادث الطريق الدائري تجاة المنيب للطب الشرعي لأخذ عينة من دمائه وكشف ما إذا كان تحت تأثير أي من المخدرات وقت وقوع الحادث من عدمه، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث بعد أن أمرت بالتحفظ على السائق المتسبب في الحادث.

وانتهت اللجنة الفنية المشكلة من النيابة العامة والإدارة العامة لمرور الجيزة من اعمال المعاينة وحصر التلفيات في الحادث المروع الذي وقع صباح اليوم بالطريق الدائري وبينت المعاينة وجود تلفيات كبيرة بين 10 سيارات تنوعت بين ملاكي وأجرة بالإضافة لسيارة النقل الثقيل المتسببة في الحادث.

المعاينة الفنية تحصر تلفيات بالغة في السيارات

وأثبتت المعاينة الفنية وخبراء المرور وجود تلفيات بالغه بين عدد من سيارات الملاكي وصلت إلى تحطيم وتدمير كلي للمحركات والهيكل الخارجي، بينما جاءت بعض التلفيات التي تعرضت لها سيارات أخرى في الحادث طفيفة تمثلت في تحطيم الاكصدام الأمامي والخلفى وتحطيم إطارات بعض السيارات، وقام خبراء المرور المكلفون بأعمال الفحص بإثبات التلفيات بكل سيارة على حدة بشكل مفصل، وقاموا بإعداد تقرير بأسباب التلفيات الناتجة عن سائق النقل الثقيل والسير برعونة وسرعة كبيرة تسببت في وقوع حدوث حادث على الطريق الدائري باتجاه نزلة المنيب.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث على الفور، فور تلقيها بلاغاً من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث على الطريق الدائري بالقرب من نزلة المنيب بين سيارة نقل ثقيل و10 سيارات ملاكي مصحوبة بسيارت الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

معاينة الشرطة تكشف عن وجود 8 مصابين

وكشفت معاينة رجال المباحث عن وجود 8 مصابين بإصابات طفيفة جرى نقلهم إلى المستشفى على الفور لتلقى العلاج اللازم، ولم ينتج عن الحادث وقوع أي وفيات.

قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة برفع اثار الحادث لتسيير حركة المرور وإعادتها لطبيعتها، بعد أن استمر توقف الطريق الدائري اتجاه المنيب 4 ساعات متصلة، وتتابع النيابة العامة سير مجرى التحقيقات.