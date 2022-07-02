إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح الإسكندرية الدولي

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية، منذ قليل، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم الإسعافات الأولية لهم، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

حالات المصابين بحادث انقلاب بمطروح

واستقبلت مستشفى العلمين المركزي جميع مصابين الحادث الأربعة، اليوم السبت، وهم :«قذافي مرجان عبدالسيد، 35 سنة، ، من الجيزة، مصاب باشتباه نزيف بالمخ، واشتباه كسر بعظام الوجه، وكسر مفتوح بالساق اليسري، وابراءام سمير مهني، 20 سنة، ، من الجيزه، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمه شديده في الظهر، واشتباه كسر بالحوض، وكدمات وسحجات بالجسم، ومينا كامل عدلي، 15 سنة، من الجيزة، مصاب باشتباه كسر في الساق اليسرى، ومحمد علي السيد، 32 سنة، من الجيزة، مصاب بجرح قطعي بالجبهة، وكسر في الذراع الأيسر، وجار استكمال الفحوصات الطبية للمصابين من الأشعة والتحاليل اللازمة واستكمال العلاج تحت إشراف الدكتور شريف الملواني مدير عام مستشفى العلمين النموذجي.

المباحث تعاين موقع الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة العلمين وضباط الإدارة العامة للمرور وجار فحص موقع الحادث، والتعرف على أسباب وملابسات وقوعه، ورفع تقرير للنيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.