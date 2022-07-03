حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 3-7-2022 عاطفيا ومهنيا

صفات كثيرة تجمع مشاهير برج الجوزاء ومن بينهم اللاعب الدولي محمد صلاح، والطبيب مكتشف مرض ألزهايمر الدكتور ألويس ألزهايمر، والشاعر خليل مطران، ومحمود ياسين، أحمد مكي، نضال الشافعي، ووزير الآثار المصري زاهي حواس، والمذيع والإعلامي نيشان وبطل أفلام سبايدر مان توم هولاند.

فبحسب علم الفلك ما يجمع هؤلاء المشاهير هو أن مواليد برج الجوزاء يميلون إلى العملية والمهنية في جيمع أمور حياتهم لذلك تجد هؤلاء بارعون في مهامهم لذلك ينجح هذا المولود دائما بفضل قدرته على التكيف مع كل الأوضاع والمواقف.

واليوم الأحد 3 يوليو، تستعرض بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لهذا المولود المشهود له بالحيوية والمرح الدائم، فهو دائمًا يبحث عن ما هو جديد، لكن أسوأ ما يحبطه هو تقلب حالته المزاجية ليتحول إلى النقيض تماما.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

تخبر خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» مواليد برج الجوزاء اليوم على الصعيد المهني والعملي بأن عطارد في برجك ويجعلك ذلك تبدو متفائلًا ويقظا وتعبر عن نفسك ببلاغة.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، فإن أصحاب هذا البرج اليوم يكون الحظ معك اليوم مولود برج الجوزاء حيث إن القمر في منزل العلاقات يجعلك أكثر انفتاحا واستعدادا للجدال والتأثير بهدوء.