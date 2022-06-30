حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 30-6-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء يتسم بشخصيته المحبوبة فهو غالبا ما يكون محط أنظار الجميع لأنه يتسم بجاذبية خاصة تجعله محل اهتمام كبير من الغير، فهو مرن ويستطيع التكيف مع أي وضع يكون به حيث أنه يكره الروتينيه بشكل كبير ويحب دائما الدخول في مغامرات عديدة تجعله يشعر بالسعادة والحرية، فهو من محبي للسفر، والاطلاع على الثقافات المختلفة.

مواصفات برج الجوزاء

ومن أبرز عيوب مولود برج الجوزاء، أنه شديد الازدواجية في حياته، فهو يمكن أن يشعر بالسعادة ثم بعدها يشعر بالغضب لسبب تافه، ويتسم مولود الجوزاء بأنه شديد الاجتماعية ولديه عددا كبيرا من الأصدقاء، فهو يحب أصدقائه بدرجة كبيرة ويقضي معهم أوقاتا سعيدة حيث أنه مبهج ويكره الحزن لمدة طويلة.

وتقدم «الوطن» خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء اليوم الخميس الموافق 30 يونيو وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر وبلوتو متنافران في منزلي المال، وعليك أن تكون يقظا لتتفادى الأخطاء وتتمكن من موازنة نفقاتك بشكل كبير، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يتطلب منك أن تكون أكثر مراعاة لمشاعر الأحباب لكي تكون سعيد بشكل كبير، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء اليوم الخميس الموافق 30 يونيو الحالي.