حظك اليوم برج السرطان الأحد 3-7-2022 مهنيا وعاطفيا

اللبنانية نوال الزغبي، ونيكول سابا، ونرمين الفقي، ودوللي شاهين، وشيرين رضا، والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وأحمد فلوكس، وأحمد السعدني، وعلى المستوى العالمي الفنانين صوفيا فيرغارا، بريانكا شوبرا، ميندي كالينغ، باميلا أندرسون، جاين لينش، جميعهم من مشاهير برج السرطان الذي يتسم بالذكاء الشدشد.

وبحسب علم الفلك والطالع، فإن أصحاب برج السرطان يتميزون بوسرعة البديهة، والإبداع بسبب خيالم الواسع، وقدرتهم على التفكير خارج الصندوق لذلك يتميز في المجالات العمل، كما يعرف عن هذا المولود المائية، بأنه يفضل الاحتفاظ بحياته الشخصية لنفسه فهو من الصعب التحدث عن يومه مع الغرباء، بل يحتاج للثقة في البداية.

وعلى المستوى العملي فهذا المولود من برج السرطان لا يتهاون في التعامل مع الموظفين، وهو دقيق لدرجة قد تسبب غضب العاملين معه، واليوم الأحد للمهتمين بمتابعة التغيرات اليومية في حركة الفلك والكواكب وغيرها، تعرض بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» مواليد برج السرطان، إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، القمر وزحل متنافران اليوم في منزلي المال وقد يجعلك ذلك تميل للتسرع والتبذير وعليك أن تدرس جيدا نفقاتك وقراراتك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، فأن أصحاب هذا البرج اليوم، ستوجد الشمس في برجك وهذا يمنحك طاقة عاطفية وتبدو محترفا في التأثير في الجنس الآخر، فقط اعتنِ بأقوالك.