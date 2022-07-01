حظك اليوم برج السرطان الجمعة 1-7-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك، عن توقعاتها اليوم لمولود برج السرطان مهنيا وماليا، مشيرة إلى أن القمر في المنزل الثاني، لهذا عليه اليوم أن يراجع خطواته وموقفه المالي، تفاديا للأخطاء والخسائر.

وعلى الصعيد العاطفي، تنصح الأفلاك بالانتباه لأقواله مع المحطين به كي يحافظ على علاقاته، وأن القمر الجديد الموجود في برجه سيجعله مهتما بمظهره، ويمنحه فرصة أيضًا لتحقيق مكاسب وإنجازات على الصعيد العاطفي مع التأكيد على الصبر وعدم التسرع.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

تطالبك عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج مولود برج السرطان اليوم، بضرورة الانتباه لأقوالك وأفعالك ومناقشتها مع شريك حياتك او من تحب، وذلك كي تحافظ على علاقاتك معه، كما تنصحك الأفلاك بضرورة الحذر من اتخاذ أي قرارات متسرعة على الصعيد الاجتماعي، بل يجب التزام الهدوء والحذر والصبر، والابتعاد عن العصبية والغضب، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

كما كشفت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، عن توقعاتها لمولود برج السرطان، إذ قالت إن القمر ما زال موجود في منزلك الثاني، لهذا تحذرك الأفلاك اليوم بضرورة التزام الهدوء وعدم التسرع في اتخاذ القرارات المهنية ومراجعتها جيدا، كما يجب ان تراجع موقفك المالي تفاديًا لتعرضك لأي أخطاء وخسائر مالية كبيرة، وفق حظك اليوم.