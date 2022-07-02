عبدالعال: اختيار القاهرة لاستضافة المنتدى الحضري العالمي حصاد 8 سنوات من العمل

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المنتدى الحضري العالمي يعد أكبر فعالية دولية معنية بمناقشة موضوعات التنمية الحضرية المستدامة، وهو مؤتمر عالمي حول التحضر المستدام.

وأضاف المحافظ أن المنتدى تم إنشائه في عام 2001 من قبل الأمم المتحدة لدراسة واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا التي تواجه العالم اليوم وهي التحضر السريع و تأثيره على المجتمعات والمدن والاقتصادات وتغير المناخ والسياسات، وعقدت أولى دوراته في نيروبي، وكينيا عام 2002.

150 دولة تشارك فى المنتدى الحضري

وأشار المحافظ في تصريحات صحفية له، إلى أن ممثلو الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية والأكاديميين ورجال الأعمال وقادة المجتمع والمخططين الحضريين هم ضيوف المنتدى الذي ستستضيفهم القاهرة، ومن المتوقع أن يضم المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر في القاهرة عام 2024 أكثر من 20000 مشارك من أكثر من 150 دولة، وستتم مناقشة موضوعات مهمة بما في ذلك المرونة الشاملة ورأس المال البشري وإدارة الموارد والصحة والتعليم والثقافة والتنقل والبيانات وغير ذلك.

وأكد محافظ القاهرة أن أبرز ما سيتم مناقشته في المنتدى هو زيادة الوعي بالتوسع الحضري المستدام، تحسين المعرفة الجماعية للتنمية الحضرية المستدامة من خلال المناقشات المفتوحة الشاملة، وتبادل الدروس المستفادة، وتبادل أفضل الممارسات والسياسات الجيدة، فضلا عن زيادة التنسيق والتعاون للنهوض بالتوسع الحضري المستدام وتنفيذه.

اختيار القاهرة اعترافا دوليا بالطفرة التي شهدتها العاصمة

وأكد المحافظ أن استضافة القاهرة للمنتدى يعد اعترافا دوليا بالطفرة التي شهدتها العاصمة في مختلف القطاعات من القضاء على العشوائيات، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، قطاع الطرق، كما يعبر هذا الاختيار عن ثقة الأمم المتحدة في جهود القيادة السياسية خلال السنوات الثماني الماضية ودليلاً على ما تشهده مصر من تقدم في مجال العمران والتطور الحضري المستدام، ويعد أيضاً شهادة دولية على أهمية التجربة المصرية في التنمية الشاملة خلال السنوات الثماني الماضية، كما يأتي تقديرًا للطفرة والإنجازات التي تُحققها الدولة المصرية في ملفات التنمية الحضرية والعمرانية المستدامين وإنشاء المدن الذكية والمجتمعات العمرانية الجديدة وإعادة تأهيل وتطوير المناطق العشوائية وتوفير أماكن للسكن اللائق منخفض التكلفة.

وتابع، يأتي ذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وتحديدًا الهدف الحادي عشر الخاص بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.