محافظ القاهرة: الحي المتنقل يسهم في استراتيجية مكافحة الفساد

تابع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جهود المركز التكنولوجي بحي النزهة، لاستقبال طلبات مواطني الحي عن طريق الوحدة المتنقلة التي تعد ثمرة التعاون بين وزارة التخطيط ومحافظة القاهرة، والتي يتم من خلالها استقبال طلبات تجديد التراخيص، وطلبات الرفع المساحي التابعة للشهر العقاري، وكذلك استقبال الشكاوى، وسداد جميع المستحقات والرسوم على المعاملات المقدمة سابقاً بالمركز التكنولوجي الثابت، علماً بأنه يمكن للمواطن الاستعلام عن موقع تواجد الوحدة عن طريق (GPS)، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تفعيل التحول الرقمي، ولاسيما في القطاع الخدمي المقدم للمواطن، وكذلك الفصل بين طالب الخدمة ومستقبلها.

الخدمات الإلكترونية وميكنة الأحياء

وأكد محافظ القاهرة أن التطوير المستمر الذي تشهده منظومة العمل بالمراكز التكنولوجيه بأحياء العاصمة، يأتي في اطار التحول الرقمي، وسعي الدولة لميكنة دورات العمل، والانتقال الى الخدمات الإلكترونية.

وأضاف المحافظ أن مشروع ميكنة الأحياء يأتي في إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة، لتطوير خدمات المواطنين، وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة، من خلال المراكز التكنولوجية لخدمـة المواطنين، والتي يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجية، وذلك لتحسين أداء العمل، ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد، بفصل طالب الخدمة عن مقدمها، وصولاً إلى رضاء المواطنين.

تحديث العمل الإداري ضمن «رؤية مصر 2030»

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة وضعت خطة لبرنامج العمل الإلكتروني لتحديث العمل الإداري، ضمن «رؤية مصر 2030»، بتطوير نظام حوكمة متكامل، يضمن سير العمل بكفاءة، مع تسهيل الإجراءات بين الإدارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة، وتقديم المعلومة والخدمة للمواطنين، بالإضافة إلى الإعداد الجيد للعاملين من خلال دورات تدريبية لهم، بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.

تطبيق إلكتروني موحد بجميع الأحياء

وأشار المحافظ إلى أن هذا التطوير يعتمد على منظومة إلكترونية موحدة، حيث أن جميع الأحياء سوف تعمل من خلال تطبيق إلكتروني موحد، يتيح للمواطنين الاستعلام عن الخدمة من خلال الإنترنت، ويتيح لمتخذي القرار الاطلاع على التقارير التي توضح مدى كفاءة المسئولين بالأحياء في أداء الخدمات، ومدى كفاءة العاملين على المنظومة.