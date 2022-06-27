نائب محافظ القاهرة تبحث شكاوى سكان «نيركو» لوضع خطة تطويرها

عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعاً موسعاً اليوم الاثنين، لبحث سبل تطوير ورفع كفاءة شوارع «نيركو» بالمعادي، بحضور اللواء أحمد جودة، رئيس حي المعادي، ومنال محمود، سكرتير الحي، والمهندس أحمد سعد، مسؤول متابعة المشروعات بالمنطقة الجنوبية، وعدد من قاطني المنطقة، وممثلي المجتمع المدني.

بحث الاقتراحات والشكاوى لسكان «نيركو»

أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية حرصها الشديد على عقد مثل هذه اللقاءات، باعتبارها من أهم الطرق الفعالة لبحث ومعرفة كافة الاقتراحات والمشكلات على أرض الواقع، لحلها من جذورها وبفاعلية، خاصةً باعتبار منطقة «نيركو» أحد أهم مناطق حي المعادي بالمنطقة الجنوبية، الذي يتميز بمظهره الحضاري والمعروف بطريقة تخطيط شوارعه المميزة وميادينه العريقة، والتي تتصف بالكلاسيكية والأناقة، ولابد أن تمتد إليها أيادي التطوير ورفع الكفاءة بطريقة مستمرة، ومن خلال التعاون مع شركاء التنمية وسكانها.

خطة عاجلة تحسين مستوى الخدمات

وأشارت نائب محافظ القاهرة إلى مناقشة الشكاوى والاقتراحات لوضع خطة عاجلة لتحسين مستوى الخدمات، واستعراض أهم ملامح التطوير تمهيداً لبدء أعمال التنفيذ الفعلي، من خلال وضع مقترح تصوري لاأعمال التطوير، وترجمة كافة المقترحات إلى إنجازات حقيقية على أرض الواقع، والتركيزعلى عدة محاور أهمها رفع كفاءة طرق وشوارع منطقة «نيركو»، من خلال تقديم مقترحات من قبل أهالي المنطقة لتحديد الشوارع الأكثر احتياجاً وذات الأولوية القصوى لرصفها، تحقيقاً للسيولة المرورية، لحين الانتهاء من رفع كفاءة الطرق للمنطقة برمتها.

مطالب السكان برفع كفاءة وتطوير مجمع الخدمات

من جانبهم، طالب عدد من السكان برفع كفاءة وتطوير مجمع الخدمات بالسوق التجاري، مع عمل حمامات عامة، إلى جانب الاهتمام بزراعة الحديقة الخلفية الكبرى بالمنطقة، وزيادة عدد المساحات الخضراء والمزروعات، مع صيانة الحدائق المميزة لمنطقة «نيركو»، واستمرار أعمال التقليم ورفع مخلفاتها بصورة مستمرة، مع وضع اللمسات الجمالية عن طريق البدء بالشوارع الأكثر احتياجاً لأعمال التطوير، لتشمل باقي المناطق تباعاً، وليشعر سكان الحي بوجود إنجاز ملموس على أرض الواقع، باعتبارها من العناصر التي تميز حي المعادي عن غيره من باقي الأحياء.

دورالمجتمع المدني وشركاء التنمية

وأشادت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بدور شركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني الإيجابي والفعال، باعتبارها شريك أصيل في تحقيق التنمية والتطوير المستمر من خلال كافة أشكال الدعم، وتبني المبادرات الفعالة، بما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين، لتصبح مؤسسات المجتمع المدني شريكاً أساسياً في خطط التطوير، جنباً إلى جنب مع المؤسسات الحكومية.

كما وجهت رئيس الحي بضرورة رفع أي إشغالات للمقاهي والباعة الجائلين، وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بصورة مستمرة ودورية، مع عقد لقاءات دورية وجولات تفقدية مع بدء دخول أعمال التطوير حيز التنفيذ، لمتابعة معدلات الإنجاز الفعلي لمقترحات التطوير، والتقييم المستمر لآلية التنفيذ.