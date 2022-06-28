محافظ القاهرة يتابع إزالة العقارات الخطرة بمنطقة الجبخانة الأثرية

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعمال التطوير الجارية بمنطقة الجبخانة الأثرية بحى مصر القديمة فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لرفع كفاءة المنطقة المحيطة بها .

إزالة الخطورة الداهمة

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال التطوير تشمل إزالة المساكن التى تمثل خطورة داهمة والمقامة على حافة الجبل المحيط بالمنطقة الأثرية حرصًا على حياة المواطنين ونقل سكانها لمساكن حضارية بمنطقة المحروسة متكاملة الخدمات.

وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال التطوير تشمل استكمال الطريق الصاعد لمنطقة الجبخانة وتكامل مسارات الحركة الموصلة للمنطقة الأثرية لتسهيل الوصول إليها ، بالإضافة إلى استكمال تطوير الفراغات والمناطق المفتوحة والذي يتمثل في استغلال المساحات العمرانية البينية الناتجة من الطريق الصاعد وفرق المنسوب في توفير تجمعات لأنشطة اجتماعية وثقافية وخدمية، وملاعب ومسرح مكشوف ومنطقة ألعاب أطفال ومناطق ترفيهية.