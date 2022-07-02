يسري رزق بعد ذهبية دورة البحر المتوسط بالملاكمة: لعبت أصعب 3 ماتشات في حياتي

كشف اللاعب يسري رزق، لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، تفاصيل حصوله على ذهبية الملاكمة بدورة ألعاب البحر المتوسط، المقامة حاليا في مدينة وهران بدولة الجزائر، قائلا: إنه بدأ في الإعداد للبطولة من خلال دخوله في معسكر مغلق بالمركز الأولمبي أعقبها مشاركته في بطولة دولية بالجزائر كانت اختبارا تجريبيا لدورة ألعاب البحر المتوسط.

أصعب مباراة كانت مع بطل الجزائر

وأضاف البطل المصري، خلال اتصال هاتفي من مدينة وهران خلال النشرة الرياضية المقدمة بفضائية EXTRA NEWS، أنه شارك في 3 مباريات بدورة ألعاب البحر المتوسط مع بطل المغرب، وكانت أصعبها مع بطل الجزائر لكون البطولة تلعب في أرضه وسط جمهوره، بينما النهائي كان مع بطل إيطاليا، «كانوا أصعب 3 ماتشات في حياتي».

وأكد لاعب المنتخب الوطني للملاكم، أن الإعداد الجيد قبل البطولة مكّنه من الحصول على الميدالية الذهبية، لافتا إلى أن دورة ألعاب البحر المتوسط تعتبر نصف دورة أولمبية، وتخطي نصف الطريق نحو تحقيق ميدالية أولمبية، وهي خطوة جيدة للغاية.

العرب يتميزون بالملاكمة

وأوضح أن الملاكمة لعبة يتميز بها العرب والأوروبيون، وبالتالي المنافسة بدورة ألعاب البحر المتوسط تتشابه مع الأولمبياد.