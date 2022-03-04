أسيوط في 24 ساعة: طقس سيئ وتكريم بطلة الجمهورية في الملاكمة

شهدت محافظة أسيوط العديد من الأحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية، كان من أبرزها التعرض لرياح محملة بالأتربة، وتكريم المحافظ اللواء عصام سعد، البطلة هبة محمد جابر لحصولها على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الملاكمة، بالإضافة إلى تجهيز مبنى الجراحات الميكروسكوبية بجامعة أسيوط، الذي يتضمن أول مركز تدريبي متخصص على مستوى الجامعات المصرية.

حالة من الطقس السيئ

تعرضت، أمس الخميس، مختلف أرجاء محافظة أسيوط لموجة من الرياح النشطة المحملة بالأتربة والرمال، وأعلن المحافظ عن رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، كما كلف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أي تداعيات وفتح طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق.

اقرأ أيضا انطلاق قوافل علاجية بيطرية مجانية بقرى أسيوط خلال مارس

وأصدر توجيهاته بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء وكافة القطاعات، لمتابعة حالة الطقس أو أي تغييرات مناخية قد تحدث وتلقي أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفوري معها واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي طارئ.

ووجه «سعد»، رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة، والتخلص من أي آثار تنتج عن الرياح الترابية، والتأكد من سلامة كافة الطرق الرئيسية والفرعية، ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث، ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، ومراجعة البالوعات والمصارف تحسبا لأي أمطار، ومراجعة أعمدة الإنارة في الشوارع، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من تجهيز سيارات الإسعاف.

اقرأ أيضا «أسيوط الجامعي» ينهي قوائم الانتظار ويجري 91% من عمليات القلب والصدر

تجهيز مبنى الجراحات الميكروسكوبية

من بين الأحداث الهامة التي شهدتها المحافظة، تفقد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أعمال إنشاء وتجهيز مبنى الجراحات الميكروسكوبية والملحق بمستشفى الإصابات الجديدة، الذي يتضمن أول مركز تدريبي متخصص على مستوى الجامعات المصرية.

وأوضح «الجمال»، أنه جار استكمال باقي أعمال التشطيبات اللازمة للمبنى، تمهيدا لتركيب الأجهزة والمعدات الطبية، ويتكون من: 8 غرف عمليات، 20 سرير عناية مركزة، 12 سرير إفاقة، وحدات تمريض، غرف إقامة تتسع لنحو 100 مريض، كما تم تخصيص طابق لسكن الأطباء والطبيبات المتدربين من ضيوف الجامعة، إلى جانب قسم للعلاج الطبيعي والتأهيل وآخر للعيادات الخارجية والأقسام التشخيصية والتي تشمل المعامل والأشعة.

وأشار إلى أن المبنى يتضمن أول مركز تدريب على مستوى الجامعات المصرية متخصص في تدريب الأطباء المصريين والأجانب على ذلك النوع من الجراحات، ويشمل معمل مهارات جراحية يتسع إلى 20 ميكروسكوب تجريبي، ومعمل تدريب على التشريح، وقاعات محاضرات، ومن المقرر تجهيز المبنى بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية والإلكترونية المتقدمة التي تتيح متابعة العمليات من خارج جناح العمليات وبثها لقاعات الدراسية في المحاضرات العلمية، كما أن المبنى مجهز لتحقيق تواصل مرضى العناية مع ذويهم عبر شاشات ذكية من خارج العناية المركزة.

يشغل المبنى مساحة 1600 متر مربع، ويتضمن: بدروم، طابق أرضي، 6 طوابق متكررة، طابق علوي مخصص كافيتريا وخدمات ويتم تنفيذه عن طريق شركة المقاولون العرب تحت إشراف إدارة الإنشاءات بالجامعة، وتم تصميم المبنى وفق الأكواد العالمية والمصرية المتخصصة في تصميم المباني العلاجية، وتم بنائه وتشطيبه باستخدام المواد المتطورة والمتوافقة مع معايير مكافحة العدوى.

تكريم البطلة هبة جابر

فازت هبة محمد جابر صالح لاعبة منطقة أسيوط بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة الجمهورية للسيدات للكبار موسم 2021 - 2022 وزن 70 كيلوجراما، وكرمها المحافظ في مكتبه بديوان عام المحافظة، لافتا إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة والرياضيين ضمن خطة بناء الإنسان المصري، لجعلها أسلوب حياة يضمن للمجتمع أفرادا أصحاء قادرين على العمل والإنتاج والمشاركة في دعم مسيرة البناء والتطور نحو المستقبل وفقا لرؤية مصر 2030، وحضر التكريم الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط.

وقال المحافظ إن «هبة» فخر لأبناء المحافظة وتم منحها شهادة تقدير لتفوقها الرياضي كنموذج يحتذى به ومثلا أعلى وقدوة للشباب المصري الواعد، موجها الشكر لها ولأسرتها وللمدربين على دورهم في وصولها للتفوق والتميز الرياضي في لعبة الملاكمة، متمنيا لها التفوق الدراسي لتكتمل مسيرة تفوقها، مشيدا بما يحققه أبناء أسيوط من فوز في كافة المجالات الرياضية والعلمية ورفع علم مصر في كافة المحافل الدولية.