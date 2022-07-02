ناقدة رياضية: مصر ستحقق ميداليات في ألعاب البحر المتوسط 2022 تفوق سابقتها

كشفت ياسمين يحيى، الناقدة الرياضية المتخصصة في شؤون الألعاب الفردية، عن إنجازات البعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط في وهران 2022 حتى الآن، قائلة إن أكبر إنجاز حققته مصر أنّها في المرتبة الثانية بترتيب الدول العربية المشاركة في البطولة.

وأضافت «يحيى»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، أن الجزائر تتصدر الترتيب عربيا والثالثة بالترتيب العام، بينما مصر الثانية عربية والسابعة بالترتيب العام، حيث حصلت حتى الآن على 7 ميداليات ذهبية و10 فضية و15 برونزية.

13 ميدالية جديدة الأيام المقبلة

وأفادت بأن دورة ألعاب البحر المتوسط مستمرة حتى 5 يوليو، يتبقى 3 أيام، وهناك توقعات بتحقيق مصر ميداليات أكثر خلال الأيام المتبقية في ألعاب التايكوندو، متابعة: «أتوقع أن الميداليات التي ستحققها مصر ستفوق نظيرتها في الدورة السابقة والبالغة 45 ميدالية فقط، وهنحقق في الثلاث أيام المقبلة أكثر من 13 ميدالية».

ولفتت أن مصر حصلت على ميداليات متنوعة في الألعاب الفردية، وحصلت لعبة الكاراتيه على نصيب الأسد في الميداليات، إضافة للجودو والمصارعة، واللاعبة بسنت حميدة في ألعاب القوى.

وأوضحت أنه على مستوى الميداليات الفضة حدثت مفاجأة كبيرة من قبل اللاعب «عبداللطيف» في المصارعة، فحقق «سمر» الميدالية البرونزية، وحقق عمرو رضا مفاجأة بحصولة على ذهبية، ومنتخب تنس الطاولة حقق ذهبية.

كورونا كانت سلاح ذو حدين

ولفتت أن فيروس كورونا كان بمثابة سلاح ذو حدين على المنتخبات، الشيء السلبي توقف البطولات بمخاوف البعض وانتشار المرض وعلى الجانب الآخر كان يوجد اتحادات للإعداد الجيد، خصوصًا أن أولمبياد طوكيو جرى تأجيلها ما أدى لتحقيق البعثة المصرية نتائج إيجابية في طوكيو.