رسالة من فائق حسن لزوجته أصالة على «إنستجرام»: يصنع الحب أجمل الضحكات

وجه الشاعر العراقي فائق حسن، رسالة إلى زوجته الفنانة أصالة نصري، حيث حرص على مشاركة جمهوره ذكريات جمعت بينهما.

ونشر فائق حسن صورة جمعته بالفنانة أصالة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها قائلاً: «يصنع الحب أجمل الضحكات وأعذب الألحان».

وأضاف: «يجعل الأيام عُمراً سعيداً لا بعده ولا قبله عُمراً».

آخر ظهور لـ أصالة مع زوجها

ظهرت الفنانة أصالة بصحبة زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، وهما يسيران معًأ في ردهات أحد الفنادق، وهي تهمس في أذنه، ليمازحها زوجها من خلال محاولته الإمساك بطرفي «الجاكت» الأسود الذي كانت ترتديه، وذلك على هامش حفلها الغنائي بدولة الكويت، الذي أحيته، مساء أمس الخميس.

قصة حب أصالة وزوجها

وكانت الفنانة أصالة قد روت خلال ظهورها في برنامج «معكم من الشاذلي» على شاشة قناة cbc، قصة حبها وزواجها، وتأكيدها أن علاقتها بزوجها بدأت بالصداقة، وتحولت مشاعرهما للحب في يوم واحد: «لقينا نفسنا كأننا اتخلقنا لبعض.. إحنا شبه بعض بالشكل، نفس قصة الوجه، جوزي قمر وأكتر من وسيم، وكل الناس بتفكرنا شبه بعض كأننا اخوات».

وتابعت أن زواجهما جاء دون ترتيب مسبق: «أخدنا القرار دون ما نرتب ولا ننظم أي شيء بالحياة، ولا نعرف وين بدنا نسكن بالرياض أو دبي أو مصر، ما كنا عارفين ولا شيء، قلنا الدنيا تتظبط علينا، وما بعرف أنا اللي بدعت الفكرة دي ولا هو».

آخر أعمال أصالة

وطرحت أصالة مؤخرًا أغنية «تقول تبغاني» عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والتي حققت نجاحا ونالت إشادات الجمهور.

أغنية تقول تبغاني، كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان بندر سعد، وتوزيع عصام الشرايطي.

وتقول كلمات الأغنية: «تقول تبغاني وتبغيني ماجيك.. أجيك لوني على الكوع ماشي.. أسرع من الطرف لرتد لأجيك.. وجيك لوني طريح الفراشي…يالي تبشرني بصبحك لياليك…يالي حيات العمر دونك ولا شي..كانك تشوف اني معزك ومغليك…فعرف ترا روحي عشانك بلاشي».