رئيس «الوفد»: مبلغ التبرع للترشح لعضوية الهيئة العليا 10 آلاف جنيه

أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، استمرار الهيئة العليا للحزب حتى تمام انتخاب الهيئة العليا الجديدة.

وأشار رئيس حزب الوفد، إلى أنه سيدعو لاجتماع للهيئة العليا والمكتب التنفيذي، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، ومن المقرر أن يكون جدول الأعمال كالتالي:

أولًا: النظر في تشكيل اللجان النوعية التي ستقدم في الجلسة وستعرض الأسماء للموافقة أو الاعتراض وفقًا للائحة.

ثانيًا: يؤكد رئيس حزب الوفد أن يتمسك بثبات مبلغ التبرع للترشح لعضوية الهيئة العليا المقبلة بنفس المبلغ للانتخابات السابقة وهو 10 آلاف جنيه لا غير.

حل الهيئة العليا لحزب الوفد

يذكر أن رئيس حزب الوفد، أعلن حل الهيئة العليا لحزب الوفد، عقب انتهاء اجتماعه مع أعضاء الهيئة العليا للحزب وأعضاء المكتب التنفيذي، مطلع الأسبوع الجاري، عقب تقديم الأعضاء طلبا بتوقيع من 38 عضوا لحل الهيئة العليا والدعوة لانتخابات خلال 60 يوما منذ إعلان القرار، على أن تبقى تشكيلات اللجان العامة كما هي لحين إجراء الانتخابات.

تغيير 20% من لجان المحافظات فبراير الماضي

وأشار رئيس الحزب، إلى أن هناك تغيرات طرأت على لجان المحافظات في 5 فبراير الماضي، وقبل فتح موعد الترشح لانتخابات رئاسة الحزب، حيث تم تغير فيها في حدود 20% والتغير في حد ذاته ليس قليلا، والأصل في تشكيل اللجان هو الانتخاب واستثناء ولوجود حالة ضرورة أن لرئيس الحزب أن يعين تلك اللجان ويعرض على المكتب التنفيذي وهو نوع من الاطلاع، ثم يقترح رئيس الحزب أعضاء اللجنة ويوافق الهيئة العليا في لجنة النظام، لافتا إلى أن التشكيل سواء كان بالانتخاب أو بالتعيين، فهناك دور إداري بحت السكرتير العام.