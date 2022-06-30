رئيس الوفد: رؤساء اللجان العامة بالمحافظات لن تتغير حتى انتهاء الانتخابات

أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد أن جميع تشكيلات الحزب الخاصة برؤساء اللجان العامة بالمحافظات كما هي دون تغييرات حتى الانتهاء من انتخابات الهيئة العليا القادمة.

حل الهيئة العليا لحزب الوفد

وكان رئيس حزب الوفد أعلن حل الهيئة العليا لحزب الوفد، عقب انتهاء اجتماعه مع أعضاء الهيئة العليا للحزب وأعضاء المكتب التنفيذي، مطلع الأسبوع الجاري، عقب تقديم الأعضاء طلبا بتوقيع من 38 عضوا لحل الهيئة العليا والدعوة لانتخابات خلال 60 يوما منذ إعلان القرار، على أن تبقي تشكيلات اللجان العامة كما هي لحين إجراء الانتخابات.

تغيير 20% من لجان المحافظات فبراير الماضي

وأشار عبد السند يمامة، إلى أن هناك تغيرات طرأت على لجان المحافظات في 5 فبراير الماضي، وقبل فتح موعد الترشح لانتخابات رئاسة الحزب، حيث تم تغير فيها في حدود 20% والتغير في حد ذاته ليس قليلا، والأصل في تشكيل اللجان هو الانتخاب واستثناء ولوجود حالة ضرورة أن لرئيس الحزب أن يعين تلك اللجان ويعرض على المكتب التنفيذي وهو نوع من الاطلاع، ثم يقترح رئيس الحزب أعضاء اللجنة ويوافق الهيئة العليا في لجنة النظام، لافتا إلى أن التشكيل سواء كان بالانتخاب أو بالتعيين، فهناك دور إداري بحت السكرتير العام.