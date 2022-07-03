حظك اليوم برج العذراء الأحد 3-7-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العذراء لديه شخصية مرتبة ومنظمة، ولا يحب الفوضى على الإطلاق، ويسعى دائما لجعل حياة الأسرة الخاصة به منظمة ومرتبة، ما يجعل الكثير منهم يتعرض للكثير من المشكلات مع شريك حياته، فتمسكه الشديد بالمثالية قد يجعل الحياة الأسرية روتينية كثيرا، كما أنه يسعى دائما إلى إنجاز حميع المسؤوليات المسندة إليه، ولا يحب تأجيل الأعمال إلى الغد، ولكنه يسارع ويعجل إنجاز المهمة قبل موعدها.

وتتميز امرأة برج العذراء برقتها ولطفهان كما أنها تمتلك الكثير من مهارات التواصل مع الآخرين، وتتمتع بشخصية قوية فضلا عن أنها خجولة كثيرا، ويبحث مولود برج العذراء بشكل دائم عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العذراء على الصعيدين المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

اليوم اعمل في صمت وتجنب الفخر والزهو بنفسك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

التنافر بين القمر وزحل بمنزلي الصحة يطالبك ألا تبدد جهودك وحاول أن توظفها فقط فيما يعود عليك بالفائدة.

عيوب برج العذراء

ومن أبرز عيوب برج العذراء أنه يهتم بالتفاصيل الدقيقة، ما يجعله يتوه كثيرا في مجريات الأحداث، قد يعرضه ذلك عدم حل المشكلات التي يتعرض لها.