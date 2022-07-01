حظك اليوم برج العذراء الجمعة 1-7-2022 مهنيا وعاطفيا

كشفت عبير فؤاد خبيرة الأبراج، عن توقعاتها اليوم لمولود برج العذراء عاطفيًا واجتماعيًا، مؤكدة أن القمر اليوم موجود في منزلك الثاني عشر، لهذا يجب أن تكون حذرا وتتعامل بصبر وتأني وبهدوء، كما يجب ألا تتحدث عن حياتك الشخصية لأي من المحيطين بك على الصعيدين المهني والاجتماعي.

كما أشارت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إلى أنه إذا كانت هناك نشاطات مشتركة تربطك بالبعض فقد تجد أنها تمضي ببطء، لذلك حاول ألا تظهر تذمرًا، واصبر واحترس من المكائد، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

الأفلاك تؤكد لك اليوم مولود برج العذراء، أن القمر موجود في محور البرج في منزلك الثاني عشر، ويجب عليك التروي والهدوء والحذر قبل اتخاذ أي قرارات سريعة، حتى لا تتعرض للخسائر المستقبلية، كما يجب ألا تتحدث عن حياتك الشخصية بين المحيطين والمقربين بك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

وقالت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، عن توقعاتها لمولود برج العذراء، إنه سيكون هناك نشاطات مشتركة كثيرة تربطك مستقبلا ببعض المقربين والمحيطين بك على الصعيد المهني، وعليك الانتباه لحقوق.