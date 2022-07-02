حظك اليوم برج العذراء السبت 2-7-2022 مهنيا وعاطفيا

الكثير من المشاهير ممن ينتمون لبرج العذراء الذي يحمل شخصية عملية للغاية، لذا تجد أصحابه من فئة المبدعين والعظماء في أعمالهم ووظائفهم ومن بينهم الدكتور مجدي يعقوب طبيب القلب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.

وبحسب علم الفلك، فإن مشاهير برج العذراء دائما ما يفكرون خارج الصندوق والابداع من أهم صفات هذا المواليد، الذي لا يفقد حماسه مهما كانت الصعوبات التي تواجهه في حياته اليومية أو العملية، كما يُعرف عنه رفضه الدائم للغدر والخيانة، وهو ما يجعله يتحول تماما، ولا يعرف الراحة إلا بعد الحصول على انتقامه.

واليوم السبت 2 يوليو نقدم للمهتمين للاطلاع اليومي على حركة الفلك والأبراج، من مواليد برج الميزان، يرصد موقع «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تُنشر على مدار الساعة، فيما يلي حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وبحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن حظ أصحاب برج العذراء اليوم على المستوى العملي والمهني، القمر في منزل الصحة السلبي وعليك اليوم أن تسترخي وتهدأ وتعمل في صمت، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

وتضيف «فؤاد» لمواليد هذا البرج، أن حظهم اليوم على المستوى العاطفي والعائلي سيكون جيدًا رغم الضغوط، اليوم يلزمك الكثير من الصبر فلا تتسرع في أقوالك.