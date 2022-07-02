خالد أنور بطل حكاية من 5 حلقات في مسلسل «كابوس» وهذه تفاصيل شخصيته

انتهى النجم الشاب خالد أنور من تصوير حكاية من بطولته ضمن أحداث مسلسل جديد بعنوان «كابوس»، يعتمد على الحكايات المتصلة المنفصلة كل واحدة من 5 حلقات وتحمل الحكاية التي يقوم ببطولتها خالد أنور اسم «السلعوة» من إخراج ياسر الياسري وتشاركه في بطولته الفنانة ركين سعد.

ومن المقرر عرض المسلسل الخاص بخالد أنور على منصة (ستارزبلاي – STARZPLAY) خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداث حكاية «السلعوة» التي يقوم ببطولتها خالد أنور في إطار تشويقي مثير، حول «عمران الإسناوي» وهو شاب صغير واجه سلعوة كانت تهاجم البلد وضربها بالرصاص وعندما كبر فوجئ بأن هذه السلعوة لم تمت.

خالد أنور في عمل جديد

وفي سياق آخر، ينتظر خالد أنور عرض مسلسل «ورق التوت» المكون من 45 حلقة، حيث تم الانتهاء من العمل منذ فترة، ويشارك في بطولته شريف سلامة، أسماء جلال، ثراء جبيل، آية سليم، سما إبراهيم، مصطفى منصور، سلوى عثمان، معتز هشام، رضوى جودة، وعدد كبير من الفنانين الشباب، وتأليف عبادة نجيب وسمر طاهر وإخراج حسام علي.

وكان آخر أعمال خالد أنور مسلسل «تحقيق» المكون من 12 حلقة على منصة watch it، ويعتمد على البطولة الشبابية، ويضم في قائمة أبطاله أحمد مالك، علي قاسم، تارا عماد، هدى المفتي، مي الغيطي، زينب غريب، طارق عبدالعزيز، فاطمة ناصر، أحمد كشك، إسلام نجيب، رامي الطمباري، أميرة أديب، وهو قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحي «شانك».

كما عرض لخالد أنور في السينما خلال شهر يناير الماضي، فيلم «قمر 14» الذي شارك في بطولته مع عدد كبير من الفنانين، على رأسهم غادة عادل، خالد النبوي، شيرين رضا، ياسمين رئيس، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، أحمد حاتم، مي الغيطي، بيومي فؤاد، أحمد بدير، عارفة عبدالرسول، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة، وتأليف محمود زهران وإخراج هادى الباجورى.