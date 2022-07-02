عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة.. حبس وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه

بدأت امتحانات الثانوية العامة لعام 2022 يوم 20 يونيو الماضي، وتستمر حتى 21 يوليو الجاري، ومع بداية الحديث عن الثانوية العامة تبدأ أعمال الشغب والغش بمختلف طرقه، ولذلك حذرت وزارة التربيىة والتعليم من الغش، مشيرة إلى أن العقوبة قد تصل إلى السجن ودفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه.

قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات

وشدد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، الذي نشر بالجريدة الرسمية، في أكتوبر الماضي 2021، وصدق رئيس الجمهورية عليه وحمل رقم 205 لسنة 2020، وتمت الموافقة عليه من مجلس النواب في أغسطس 2020، على عدم الغش في الامتحانات.

الطرق التي يعاقب عليها القانون

ووفق قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها.

وتكون العقوبة كما نص عليها القانون رقم 205 لسنة 2020، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.

ونص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن كل من شرع في ارتكاب مثل هذه الجرائم السالف ذكرها تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

غرامة حيازة أي وسيلة غش

وأضاف القانون أن حيازة أي وسيلة غش يغرم صاحبه غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين.

وحظر القانون رقم 205 لسنة 2020، على الطالب الغش أو الشروع فيه لأن ذلك يؤدي إلى منعه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.

امتحانات الثانوية العامة غدا

ويأتي ذلك بالتزامن مع امتحاني الجغرافيا والكيمياء المقرر انعقادهما غدا الأحد 3 يوليو، طبقا لجدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية الدور الأول 2022.