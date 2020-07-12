التعليم تنفي تسريب امتحاني الجغرافيا والكيمياء: الصور المتداولة قديمة

نفت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، ما تم تداوله على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من صور لامتحان اليوم لطلاب الثانوية العامة لمادتي الكيمياء والجغرافيا.

وأكّدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنَّه لا علاقة لهذه الصور بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وأنَّها صور لامتحانات الأعوام السابقة وصور مركبة على أكواد امتحان مادة الاستاتيكا، ولا علاقة لمحتوى الأسئلة بامتحان هذا العام، ولا يوجد تسريب أي امتحان من الامتحانات التي يؤديها الطلاب اليوم.

وأهابت وزارة التعليم، بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الصفحات التي من شأنها إثارة البلبلة.