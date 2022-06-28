صفحات الغش تزعم تداول أجزاء من إجابات امتحان الفرنسية للثانوية العامة

زعمت صفحات الغش الإلكتروني عبر تطبيق تليجرام، تداول أجزاء من إجابات امتحان مادة اللغة الفرنسية للثانوية العامة 2022، الذي يؤديه طلاب الشعبتين العلمية والأدبية باللجان الامتحانية، وذلك بعد دقائق من نشر الأسئلة علي جروبات الغش.

عمليات التعليم تتتبع الإجابات

وقال مصدر مسؤول في الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، إنّ غرفة العمليات تتابع الإجابات والأسئلة المزعومة المتداولة عبر صفحات الغش، على أنّها لامتحان الفرنساوي، للتحقق منها والتأكد من صحتها، مشيرا إلى أنّه حال صحة الأسئلة، سيتم ضبط الطلاب مصوري الأسئلة ونشرها على جروبات الغش.

عقوبات الطلاب الغشاشين

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه سيتم تطبيق عقوبات صارمة على الغشاشين، وفقا لقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، الذي ينص على معاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة، أسئلة الامتحانات وإجاباتها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، والذي تصل إلى الحبس والغرامة والحرمان من الامتحان.