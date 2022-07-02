وفاة الفنان اللبناني بيار شمعون.. ونقابته: أفنى حياته في خدمة الفن

توفي، منذ قليل، الفنان اللبناني بيار شمعون بعد صراع مع المرض فى العاصمة اللبنانية بيروت.

ونعت النقابة الفنان الراحل في بيان رسمي قالت فيه إنه أفنى حياته على شاشة التلفزة والمسرح والسينما، متابعةً: «مجلس النقابة يتقدم لكل الزملاء وعائلة الفقيد بأحر التعازي.. رحمه الله ونفسه بالسما».

بيار شمعون شارك فى مسلسل الشحرورة

ممثل كوميدي لبناني مواليد 1939 في زحلة درس الفنون المسرح بالجامعة اللبنانية واول عمل اشترك فيه هو مسرحية «جزيرة العصافير» للأستاذ شكيب خوري.

شمعون شارك في برنامج بسمات وطن

بيار شمعون شارك ببرنامج «بسمات وطن» مع المخرج شربل خليل كما شارك بعدد من المسلسلات منها «رصيف الغرباء»، و«الشحرورة»، و«حماتي وعقلاتي»، «تلاميذ آخر زمن»، «أمير الليل»، و«عيوق ورفقاتو» و«رصيف الغرباء».

وشارك الراحل بيار شمعون في السينما بأفلام: «كاش فلو»، و«كذبة بيضا».