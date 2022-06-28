فتح التحقيق في وفاة الفنان التونسي هشام رستم

وجد الفنان التونسي هشام رستم متوفى، مساء أمس، في منزله وجثته ملقاة على وجهه، مما جعل الحماية المدنية في تونس تفتح تحقيقا في وفاته، خاصة أن الراحل لم يشك من أي أمراض أو له خلفية مرضية، وفتحت الحماية المدنية التحقيقات للوقوف على أسباب الوفاة.

ونعاه عدد كبير من الفنانين التوانسة ومن بينهم هند صبري: «فقدت اليوم صديقا وفنانا كبيرا تشاركنا معا في عدة أفلام منها فيلم صمت القصور وزهرة حلب. وداعا الفنان التونسي والعربي الكبير هشام رستم».

وكتبت لطيفة التونسية عبر تويتر: «رحم الله الفنان الكبير والمدرسة العظيمة الممثل القدير هشام رستم إنا لله وإنا إليه راجعون، كان فنانا كبيرا وإنسانا عظيما».