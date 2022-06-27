وفاة والدة الفنان عبدالعزيز مخيون

أعلن الفنان عبدالعزيز مخيون، وفاة والدته ناهد مخيون صباح اليوم، وذلك عبر حسابه الرسمي على فيس بوك.

وكتب عبدالعزيز مخيون عبر حسابه: «توفيت الى رحمة الله والدتي الحاجة ناهد مخيون، رحمها الله وأكرمها وتقبلها في رحابه، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

آخر أعمال عبدالعزيز مخيون

يذكر أنّ آخر أعمال «مخيون»، كانت مشاركته في مسلسل الاختيار الجزء الثالث بدور مرشد الجماعة الإخوانية، والمسلسل بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عز، ياسر جلال، وخالد الصاوي، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.