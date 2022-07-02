وفاة أكبر الأسيرات الفلسطينيات سنا في السجون الإسرائيلية بأزمة صحية

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، وفاة أكبر المعتقلات الفلسطينيات سنا في السجون الإسرائيلية اليوم، بعد 6 أشهر من سجنها، وفقا ليورونيوز ورويترز.

أكبر المعتقلات سنا وأم لثمانية أولاد وجدة لأحفاد

وأكد نادي الأسير، في بيان له، وفاة سعدية فرج الله، ابنة بلدة «إذنا» بالخليل، وتبلغ من العمر 68 عاما، وسمجونة في سجن «الدامون»، كما تعد أكبر المعتقلات سنا وأم لثمانية أولاد وجدة لأحفاد»، ولم يوضح النادي أسباب وفاة المحتجزة التي اعتقلت في 18 ديسمبر 2021، بعد الاعتداء عليها بالضرب قرب الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن.

تعاني من مرض مزمن وكانت تتلقى العلاج

وأصدر مكتب المتحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية بيانا قال فيه: «المعتقلة تعاني من مرض مزمن وكانت تتلقى العلاج بانتظام من قبل الجهات الطبية في مصلحة السجون، وقد أعيدت هذا الأسبوع من المستشفى إلى السجن، واحتاجت هذا الصباح إلى علاج طبي في الجناح حيث تم استدعاء مسعف من الوحدة وسيارة إسعاف وأُجريت لها عمليات إنعاش، إلا أنه قد تم تحديد وفاتها في المكان».

وأكد محامي الأسيرة «أنها تعرضت لجريمة الإهمال الطبي والقتل البطيء، التي شكلت السياسة الأبرز للاحتلال تجاه الأسرى، خلال السنوات القليلة الماضية، والتي أدت إلى استشهادها والعشرات من الأسرى».

وقال وفق ما نقل عنه نادي الأسير، إن نيابة الاحتلال، بالرغم من وضع الأسيرة الصحي، طلبت في الجلسة إصدار حكم بحق الأسيرة فرج الله، لمدة خمس سنوات، إضافة إلى 15 ألف شيقل كتعويض، إلا أن الحكم لم يصدر بشكل نهائي.

وذكر نادي الأسير في بيانه أنه بارتقاء الشهيدة الأسيرة سعدية يرتفع عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 230 شهيدا.