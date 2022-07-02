الاتحاد التونسي للشغل يترك الحرية لأعضائه في التصويت على الدستور

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل ترك حرية الاختيار لأعضائه والنقابيين في المشاركة والتصويت في الاستفتاء على الدستور، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن مشروع الدستور تضمن فصولًا ضامنة للحريات وأخرى تهدد الديمقراطية، حسب تعبيره.

الاتحاد التونسي للشغل: مشروع الدستور تضمن فصولًا ضامنة للحريات

وقال الاتحاد العام التونسي للشغل إن مشروع الدستور الجديد تضمن فصولًا ضامنة للحريات، رغم غياب التنصيص على مدنية الدولة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن به نصوصًا تهدد الديمقراطية، لافتًا إلى أنه يوسع صلاحيات رئيس الجمهورية، وذلك حسبما نقلت العربية نت في نبأ عاجل.

شعبية الاتحاد وقراره بخصوص الدستور يؤثران على اتجاهات التصويت

وقبيل اتخاذ الاتحاد التونسي للشغل قراره السالف فيما يتعلق بمشروع الدستور الجديد، أكد مراقبون ومحللون تونسيون أن قرار الاتحاد فيما يتعلق بالدستور، سيكون له تأثير على اتجاهات التصويت، لا سيما مع ما يتمتع به الاتحاد من شعبية وكونه لاعبًا رئيسًا في المشهد التونسي.