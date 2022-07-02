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الاتحاد التونسي للشغل يترك الحرية لأعضائه في التصويت على الدستور

كتب:

خالد عبد الرسول
05:48 م | السبت 02 يوليو 2022
الاتحاد التونسي للشغل حسم موقفه من الدستور الجديد

الاتحاد التونسي للشغل حسم موقفه من الدستور الجديد

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل ترك حرية الاختيار لأعضائه والنقابيين في المشاركة والتصويت في الاستفتاء على الدستور، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن مشروع الدستور تضمن فصولًا ضامنة للحريات وأخرى تهدد الديمقراطية، حسب تعبيره.

الاتحاد التونسي للشغل: مشروع الدستور تضمن فصولًا ضامنة للحريات

وقال الاتحاد العام التونسي للشغل إن مشروع الدستور الجديد تضمن فصولًا ضامنة للحريات، رغم غياب التنصيص على مدنية الدولة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن به نصوصًا تهدد الديمقراطية، لافتًا إلى أنه يوسع صلاحيات رئيس الجمهورية، وذلك حسبما نقلت العربية نت في نبأ عاجل.

شعبية الاتحاد وقراره بخصوص الدستور يؤثران على اتجاهات التصويت

وقبيل اتخاذ الاتحاد التونسي للشغل قراره السالف فيما يتعلق بمشروع الدستور الجديد، أكد مراقبون ومحللون تونسيون أن قرار الاتحاد فيما يتعلق بالدستور، سيكون له تأثير على اتجاهات التصويت، لا سيما مع ما يتمتع به الاتحاد من شعبية وكونه لاعبًا رئيسًا في المشهد التونسي.

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