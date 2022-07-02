وزير التموين: آثار التضخم الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية لن تنتهي قبل عام

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه على الرغم من تفاؤله بخصوص تجاوز آثار الأزمة الروسية الأوكرانية إلا أن هذه الأزمة ولدت لتبقى، موضحًا أن آثار التخضم لن تحل قبل نحو عام أو عام ونصف.

منتدى شباب الإعلاميين

وتابع وزير التموين في كلمته اليوم خلال منتدى شباب الإعلاميين الذي نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحضور صحفيين وإعلاميين وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، أنه لا بد من التعايش مع هذا الموضوع بخصوص زيادة نسبة التضخم.

وقال المصيلحي إنه لو تم اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار اليوم فإن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية يتم حلها في غضون عام أو عام ونصف، وتابع: «إذا يجب أن نتعامل معه ولا نتجاهله».

وواصل وزير التموين: «يجب أن نستوعب المتغيرات التي حدثت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية التي زادت الموجة التضخمية عقب التعافي من كورونا»، وأضاف أن مصر أكبر مستورد قمح في العالم.

المناخ المصري لا يصلح لزراعة أشجار النخيل

وأشار المصيلحي إلى أن المناخ المصري لا يصلح لزراعة أشجار زيت النخيل الذي يتركز في إندونيسيا وماليزيا، وقال إنه يتم استيراد البذور الزيتية من الخارج حيث يتم عصرها لاستخراج الزيت.

وتابع أن فترة السنوات الثلاث الماضية منذ بداية أزمة كورونا مرورًا بالأزمة الروسية، شهدت نوعًا من الإغلاق بما أثر على الزراعة في أوروبا ودول عالم كثيرة بدرجة مخيفة في لحظة ما لم يكن هناك طيارة تقلع على مستوى الكرة الأرضية.