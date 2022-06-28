وزير التموين: نسعى لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات الطموحة لبناء الجمهورية ‏الجديدة

بعث الدكتور علي ‏المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى الرئيس عبدالفتاح ‏السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى ‏مدبولي، برقية تهنئة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

تلبية احتياجات المواطن

وأكد ‏المصيلحي، في برقية التهنئة، أنه ماضٍ في ‏تحقيق الأهداف والاستراتيجيات الطموحة لبناء الجمهورية ‏الجديدة التي تخدم في النهاية الدولة المصرية الحديثة وتلبي كل احتياجات ‏المواطن.

وأشار وزير التموين ‏في البرقية إلى أن ثورة الثلاثين من يونيو أعادت لمصر مكانتها ‏عالميا وعربيا وكانت الملهمة للبناء والتعمير في ظل قيادة الرئيس عبد ‏الفتاح السيسي.

30 يونيو مثالا جيدا لتجمع كل أطياف الشعب

وأضاف أن الثورة كانت مثالاً جيدا لتجمع كل أطياف الشعب ‏للحفاظ على مصر حول قيادتها الحكيمة للخروج من عنق الزجاجة ودحض مخططات أهل الشر.

واختتم برقيته ‏بالدعاء لمصر بالنمو والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.‏