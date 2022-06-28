وزير التموين: نسعى لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات الطموحة لبناء الجمهورية الجديدة
كتب:
وفاء الصعيدي
04:28 م | الثلاثاء 28 يونيو 2022
وزير التموين والتجارة الداخلية
بعث الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، برقية تهنئة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
تلبية احتياجات المواطن
وأكد المصيلحي، في برقية التهنئة، أنه ماضٍ في تحقيق الأهداف والاستراتيجيات الطموحة لبناء الجمهورية الجديدة التي تخدم في النهاية الدولة المصرية الحديثة وتلبي كل احتياجات المواطن.
وأشار وزير التموين في البرقية إلى أن ثورة الثلاثين من يونيو أعادت لمصر مكانتها عالميا وعربيا وكانت الملهمة للبناء والتعمير في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
30 يونيو مثالا جيدا لتجمع كل أطياف الشعب
وأضاف أن الثورة كانت مثالاً جيدا لتجمع كل أطياف الشعب للحفاظ على مصر حول قيادتها الحكيمة للخروج من عنق الزجاجة ودحض مخططات أهل الشر.
واختتم برقيته بالدعاء لمصر بالنمو والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.