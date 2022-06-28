وزير التموين يوجه بتخفيض أسعار اللحوم بمناسبة عيد الأضحى

صرح متحدث وزارة التموين أحمد كمال، بأن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وجّه بتخفيض سعر اللحوم البرازيلي المجمدة ‏من 90 جنيها إلى 85 جنيها، وأشار إلى أن اللحوم السوداني ‏الطازجة تباع بالمجمعات الاستهلاكية بـ115 جنيها.

وأشار إلى أن وزير التموين، تلقى تقريرا من الشركة المصرية للحوم والدواجن بشأن عمليات الضخ اليومي للحوم السودانية الطازجة واللحوم البرازيلية ‏المجمدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ضخ 120 طنا من اللحوم السودانية يوميا

وأكد التقرير، أن الضخ اليومي للحوم السودانية الطازجة وصل إلى 120 ‏طنا يوميا، وما يقارب الأربعين طنا يوميا من اللحوم البرازيلية ‏المجمدة، مشيرا إلى أن هذه الأرقام مرشحة للزيادة حال زيادة ‏الطلب عليها من المواطنين في عيد الأضحى المبارك.‏

وأوضح اللواء محمود السعدني، رئيس مجلس إدارة الشركة ‏المصرية للحوم والدواجن، أن المحاجر المصرية يوجد بها نحو ‏‏30 ألف رأس ماشية جاهزة للذبح ويتم الاستعاضة من الجانب ‏السوداني حال ذبح أي كمية منها، مؤكدا أن هذه الرؤوس تعرض على ‏الطب البيطري قبل الذبح وبعد الذبح وقبل توزيعها على الـ 1300 ‏مجمع استهلاكي.

ولفت إلى أن المجمعات ‏الاستهلاكية تعمل في أول وثاني وثالث أيام العيد بالإضافة إلى ‏وقفة عرفات، مضيفا أن الوزير وجّه الشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة أيضا من السلع الأخرى ‏بالمجمعات الاستهلاكية وبنفس التخفيضات السابقة التي تصل إلى ‏‏25 %.‏

وأكدت شركتا الجملة «العامة والمصرية» التابعتين للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية وصول نسب صرف السلع التموينية ‏إلى 100%، وأشار التقرير الوارد من الشركتين للدكتور علي المصيلحي إلى صرف الاستعاضة الأولى لشهر يوليو لمنافذ التوزيع قبل ‏عمليات الجرد التي تتم الآن بالمخازن.

الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يصل لـ3 أشهر

وأضاف التقرير، أن مخازن الشركات يوجد بها احتياطي استراتيجي ‏من السلع يصل إلى نحو 3 أشهر، ويتم استعاضة السلع التي ‏تم صرفها لمنافذ التوزيع من المخازن الاستراتيجية الكبرى يوميا‏‏.‏

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة التموين، بأنه يتم صرف السلع التموينية لما يقارب الـ 40 ألف منفذ ‏متنوعة ما بين بدالي التموين، ومنافذ جمعيتي، وكذلك المجمعات ‏الاستهلاكية، بواقع يصل إلى 26 سلعة تتنوع ما بين السكر ‏والزيت والأرز والمكرونة والسمن النباتي ومساحيق الغسيل ‏وغيرها من السلع الأخرى.

وأشار كمال إلى أن وزير التموين وجّه الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بمتابعة ‏جودة السلع التي تصرف على بطاقة الدعم، وضمان وصول الدعم ‏لمستحقيه، مؤكدا صرف السلع التموينية في الربع الأول ‏لهذا الشهر، ما يساعد المواطن في عيد الأضحي المبارك، ‏بالإضافة إلى توافر السلع الغذائية واللحوم الطازجة والمبردة ‏بالمجمعات الاستهلاكية أيضا بتخفيضات كبيرة.‏