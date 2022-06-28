وزير التموين يوجه بتخفيض أسعار اللحوم بمناسبة عيد الأضحى
كتب:
وفاء الصعيدي
05:12 م | الثلاثاء 28 يونيو 2022
اللحوم - أرشيفية
صرح متحدث وزارة التموين أحمد كمال، بأن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وجّه بتخفيض سعر اللحوم البرازيلي المجمدة من 90 جنيها إلى 85 جنيها، وأشار إلى أن اللحوم السوداني الطازجة تباع بالمجمعات الاستهلاكية بـ115 جنيها.
وأشار إلى أن وزير التموين، تلقى تقريرا من الشركة المصرية للحوم والدواجن بشأن عمليات الضخ اليومي للحوم السودانية الطازجة واللحوم البرازيلية المجمدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
ضخ 120 طنا من اللحوم السودانية يوميا
وأكد التقرير، أن الضخ اليومي للحوم السودانية الطازجة وصل إلى 120 طنا يوميا، وما يقارب الأربعين طنا يوميا من اللحوم البرازيلية المجمدة، مشيرا إلى أن هذه الأرقام مرشحة للزيادة حال زيادة الطلب عليها من المواطنين في عيد الأضحى المبارك.
وأوضح اللواء محمود السعدني، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للحوم والدواجن، أن المحاجر المصرية يوجد بها نحو 30 ألف رأس ماشية جاهزة للذبح ويتم الاستعاضة من الجانب السوداني حال ذبح أي كمية منها، مؤكدا أن هذه الرؤوس تعرض على الطب البيطري قبل الذبح وبعد الذبح وقبل توزيعها على الـ 1300 مجمع استهلاكي.
ولفت إلى أن المجمعات الاستهلاكية تعمل في أول وثاني وثالث أيام العيد بالإضافة إلى وقفة عرفات، مضيفا أن الوزير وجّه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة أيضا من السلع الأخرى بالمجمعات الاستهلاكية وبنفس التخفيضات السابقة التي تصل إلى 25 %.
وأكدت شركتا الجملة «العامة والمصرية» التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية وصول نسب صرف السلع التموينية إلى 100%، وأشار التقرير الوارد من الشركتين للدكتور علي المصيلحي إلى صرف الاستعاضة الأولى لشهر يوليو لمنافذ التوزيع قبل عمليات الجرد التي تتم الآن بالمخازن.
الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يصل لـ3 أشهر
وأضاف التقرير، أن مخازن الشركات يوجد بها احتياطي استراتيجي من السلع يصل إلى نحو 3 أشهر، ويتم استعاضة السلع التي تم صرفها لمنافذ التوزيع من المخازن الاستراتيجية الكبرى يوميا.
وصرح المتحدث الرسمي لوزارة التموين، بأنه يتم صرف السلع التموينية لما يقارب الـ 40 ألف منفذ متنوعة ما بين بدالي التموين، ومنافذ جمعيتي، وكذلك المجمعات الاستهلاكية، بواقع يصل إلى 26 سلعة تتنوع ما بين السكر والزيت والأرز والمكرونة والسمن النباتي ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع الأخرى.
وأشار كمال إلى أن وزير التموين وجّه الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بمتابعة جودة السلع التي تصرف على بطاقة الدعم، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدا صرف السلع التموينية في الربع الأول لهذا الشهر، ما يساعد المواطن في عيد الأضحي المبارك، بالإضافة إلى توافر السلع الغذائية واللحوم الطازجة والمبردة بالمجمعات الاستهلاكية أيضا بتخفيضات كبيرة.