وزير التموين يعلن احتياطي السلع الأساسية من القمح والسكر والزيت والأرز

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على توافر كل الأرصدة الاستراتيجية، لتوفير الأمن الغذائي، موضحا أن احتياطي القمح يقدر بـ‎5.7 شهر، أي يكفي حتى نهاية العام الجاري.

وكشف المصيلحي، خلال مؤتمر له اليوم، عن مشاورات لتنويع مصادر استيراد القمح، حتى لا يقل الاحتياطي الاستراتيجي له عن 6 أشهر، مشيرا إلى قرب إيجاد طريقة أمنة لإستيراد القمح من روسيا، فضلا عن إتمام الإتفاقيات عن توريد 180 ألف طن قمح هندي، وفي طريقهم للوصول لمصر.

احتياطي السكر والزيت والأرز

وعن احتياطي السكر، قال الوزير، إن الاحتياطي من السكر يبلغ 6.5 شهر، منوها لبدء موسم قصب السكر الجديد في يناير المقبل، فيما يبدأ موسم موسم البنجر في فبراير المقبل، أما احتياطي الأرز فيبلغ رصيده 3.3 شهر في حين يبدأ موسم الأرز القادم في 15 سبتمبر.

وعن سلعة الزيت، قال وزير التموين إنها أخطر سلعة، قائلا: «يوجد نقص عالمي في سلعة الزيت، إلا أن احتياطي الزيت في مصر يبلغ 6.2 شهر لأول مرة ولم نصل لهذا الاحتياطي في أي وقت».

كمية اللحوم المتوافرة في مصر

وعن كمية اللحوم المتوافرة حاليا في مصر، أوضح المصيلحي، أنه يوجد وفرة في اللحوم تتمثل في احتياطي يبلغ 6 أشهر في اللحوم المجمدة، أما كميات اللحوم الطازجة 15 شهر ونصف نتيجة تعاقدات بين الشركة القابضة والشركة المصرية السودانية، فيما تبلغ كميات الدواجن المجمدة 6 أشهر احتياطي، قائلا: «في ظل الظروف العالمية وصلنا لاحتياطي جيد جدا برؤية القيادة السياسية، لتوفير الأمن للغذائي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين».