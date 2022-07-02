شعبة الذهب: السعر المحلي أصبح يتأثر بالبورصة العالمية

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة، إن سعر الذهب ارتفع خلال النصف الثاني من أمس الجمعة، خلال التعاملات عالميا، حتى توقف سعر الإغلاق بالأمس ليسجل الجرام من عيار 21 مبلغ 990 جنيها، فيما سجل جرام عيار 18 مبلغ 849 جنيها، أما وبالنسبة لعيار 24 فقد سجل 1131 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب لـ7920 جنيها.

واصف: في مصر وصلت الارتفاعات لنسب أعلى بسبب زيادة الطلب عليه

وأضاف «واصف»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه وخلال بداية شهر مايو الماضي حدثت ارتفاعات كبرى في أسعار الذهب في البورصات العالمية، وفي مصر وصلت الارتفاعات لنسب أعلى بسبب زيادة الطلب عليه.

واصف: ماشيين خطوة بخطوة مع البورصة العالمية

وتابع قائلا: «إحنا دلوقتي ماشيين خطوة بخطوة مع البورصة العالمية، والسعر المحلي أصبح مرايا للسعر العالمي، وحاليا إحنا في ظروف اقتصادية عالمية غير طبيعية، والبورصات العالمية خلال الفترة الأخيرة بتعاني من التذبذب والحالة الاقتصادية في العالم كله سواء منطقة اليورو أو الدولار».

وأوضح أن دولة الهند، وهي أحد أعلى دول العالم استهلاكا للذهب، فقد فرضت رسوما على استيراد خام الذهب، ما سيؤدي إلى حدوث بلبلة في أسعار الذهب، «النقطة اللي وصلنا ليها دلوقتي هي نقطة مناسبة جدا لشراء والاستثمار في الذهب».

وأكد أن العملات الرئيسية تعاني حالي من حالة من التضخم بارتفاعات متتالية في أسعار الفائدة على عملاتها، ما أدى لوجود تذبذب في حركة البورصات العالمية.