أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم.. استقرار بسبب وقف التداول

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر في منتصف التعاملات اليوم السبت، بسبب وقف التداول على المعدن الأصفر للراحة الأسبوعية للبورصات العالمية، الأمر الذي أدى إلى ثبات سعر المشغولات الذهبية في محلات الصاغة، وعالميًا.

وفيما يلي يعرض موقع «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم في مصر وفق البيان الرسمي لشعبة المشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية، والذي عرض تقرير مفصل عن سعر الأعيرة المختلفة في السطور التالية:

أسعار الذهب اليوم في مصر

ووفق بيان الاتحاد العام للغرف التجارية، فقد استقر سعر الأوقية عند سعر 1807 دولارات، وجاءت أسعار الذهب الآن في محلات الصاغة بدون حساب المصنعية، كالآتي:

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شعبية وتداول في مصر، وصل لنحو 990 جنيهًا.

أما عيار 24 وهو الأعلى سعرًا فقد سجل نحو 1131.4 جنيه.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 848.5 جنيه.

أما سعر جرم الذهب عيار 14 والذي سيتم طرحه خلال الفترة المقبلة في المحلات العامة، سجل نحو 662 جنيهًا.

أما الجنيه الذهب عيار 21 والذي يزن نحو 8 جرامات، جاء بسعر 7920 جنيهًا.

أما على مستوى التداول في أسواق المالي فقد استقر سعر الذهب اليوم، في العقود الفورية بنسبة 0.20 % لتسجل الأوقية سعر 1810.81 دولار أمريكي.

زيادة الضريبة المضافة على المشغولات الذهبية

وقال المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية في بيان رسمي صادر عن الاتحاد منذ قليل، إن الزيادة المقررة على ضريبة القيمة المضافة علي المصنعية والتي بدأ تطبيقها مطلع الشهر الجاري بناءً علي تكليف مصلحة الضرائب لن تؤثر علي أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق.

وأضاف أن زيادة قيمة الضريبة سيتم تطبيقها علي قيمة المصنعية فقط وليس كامل قيمة قطعة المصوغات وتدخل قيمة الضريبة بالنسبة للمنتج من ضمن تكاليف الانتاج.