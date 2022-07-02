شعبة الذهب تكشف تأثير ضريبة القيمة المضافة على أسعار المشغولات

أكد المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة المقررة على المصنعية التي أعلنت الشعبة عن بدء تطبيقها منذ أيام بناءًا علي تكليفات مصلحة الضرائب، لن تؤثر علي أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق، ولن يشعر بها المستهلك النهائي، مشيرًا إلى أن زيادة قيمة الضريبة المذكورة سيتم تطبيقها على قيمة المصنعية فقط وليس كامل قيمة قطعة المصوغات، وتدخل قيمة الضريبة بالنسبة للمنتج من ضمن تكاليف الإنتاج.

«الشعبة»: زيادة ضريبة القيمة المضافة لن يؤثر على الأسعار

وأوضح «هاني» أن تلك الزيادة، تم الاتفاق عليها بين الشعبة بالاتحاد العام للغرف التجارية وبين مصلحة الضرائب، لتحقيق انضباط ضريبي بما يحقق مصلحة منتجي وتجار المشغولات الذهبية في وجود آلية محددة للمحاسبة الضريبية، كما يضمن حقوق الضرائب وخزانة الدولة في تحصيل عوائد ضريبية تتناسب مع حركة الأسواق وتغير الأسعار.

وحول قيمة الضريبة بعد الزيادة السنوية المقررة، قال «ميلاد» إن كتاب مصلحة الضرائب رقم 1 الصادر بتاريخ 19/6 /2022، جاء فيه أنه وفقا لما سبق وما تم الاتفاق عليه بين المصلحة وممثلي شعبة تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية، تزيد متوسطات قيم التشغيل «المصنعية» بواقع 10% سنويًا للمشغولات المحلية، وذلك اعتبارًا من 1/7/2022 وحتى 30/6/2023، مشيرًا إلى أن الضريبة تحصل عند الدمغ لتغطي مرحلة التصنيع وباقي مراحل التداول، كما تضمن خطاب الضرائب أن قيمة الضريبة سيتم تطبيقها طبقا الجدول التالي:

ضريبة القيمة المضافة على المشغولات

أولا الذهب جرام عيار 23.5: ضريبة القيمة المضافة 9.24 جنيه، جرام عيار 21: ضريبة القيمة المضافة 6.16 جنيه، جرام عيار 18: القيمة المضافة 9.24 جنيه.

ثانيًا المشغولات الفضية: جرام عيار 925: 1.54 جنيه، جرام عيار 900: 1.39 جنيه، جرام عيار 800: 1.23 جنيه

ثالثًا البلاتين: ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18، لتكون قيمة الضريبة 18.48 جنيه.

رابعًا الأحجار الكريمة والألماظ: ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18، لتكون قيمة الضريبة 18.48 جنيه.