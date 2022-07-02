قيمة الضريبة المضافة لجرام الذهب.. لن تؤثر على أسعار البيع

قيمة الضريبة المضافة لجرام الذهب من الأمور التي تشغل بال الكثيرين من المواطنين التي بدأ تنفيذها منذ مطلع الشهر الجاري، حيث يتخوف البعض من أن هذه الضريبة قد تزيد من سعر الذهب.

وبحسب بيان شعبة المشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف، فإن زيادة ضريبة القيمة المضافة المقررة على المصنعية والتي أعلنت الشعبة عن بدء تطبيقها منذ أيام بناءً على تكليفات مصلحة الضرائب لن تؤثر على أسعار المشغولات الذهبية في السوق المحلي.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء، قيمة الضريبة المضافة لجرام الذهب بالإضافة إلى أنواع الأحجار الثمينة الأخرى، وتم الإعلان عنها بشكل رسمي من الاتحاد العام للغرف التجارية، والتي جاءت كالآتي:

الضريبة المضافة لجرام الذهب

وقال المهندس هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الزيادة السنوية المقررة في كتاب مصلحة الضرائب رقم 1 الصادر بتاريخ 19 يونيو 2022.

وبحسب المعلن فإنه قد بدأت زيادة متوسطات قيم التشغيل «المصنعية» بواقع 10% سنويًا للمشغولات المحلية وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2022 وحتى 30 يونيو 2023.

قيمة الضريبة المضافة لجرام الذهب

وبحسب الاتحاد العام للغرف التجارية بخصوص، قيمة الضريبة المضافة لجرام الذهب، التي يتم تحصيلها عند الدمغ، لتغطية مرحلة التصنيع وباق مراحل التدول، والتي جاءت كالآتي:

جرام عيار 24 وتكون ضريبة القيمة المضافة 9.24 جنيه.

جرام عيار 21 تكون ضريبة القيمة المضافة 6.16 جنيه.

جرام عيار 18 تكون القيمة المضافة 9.24 جنيه.

قيمة الضريبة المضافة لجرام الفضة

وجاءت قيمة الضريبة المضافة على الأعيرة المختلفة للفضة، وكانت على النحو التالي:

ضريبة جرام عيار 925 سعر 1.54 جنيه.

جرام عيار 900 فقد وصل 1.39 جنيه.

جرام عيار 800 سجل 1.23 جنيه.

قيمة الضريبة المضافة للبلاتين

أما قيمة الضريبة فقد أصبحت ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18 ليكون قيمة الضريبة 18.48جنيه.

قيمة الضريبة المضافة للأحجار الكريمة والألماس

وجاء متوسط قيمة مصنعية عيار 18 ليكون قيمة الضريبة 18.48جنيه.