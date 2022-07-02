الثروة السمكية: بحيرة المنزلة كانت مخيفة وعمليات التطهير تمت بنسبة 100%

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إن بحيرة المنزلة كانت قبل تعدي المواطنين عليها بالبناء أو الهدم يصل اتساعها إلى 750 ألف فدان، ولكن وبعد ما حدث على البحيرة من تعديات أدى إلى انخفاض اتساعها لـ250 فدان: «تم إزالة 5223 حالة تعدي من على بحيرة المنزلة، و2846 حالة تعدي في الدقهلية، و2174 حالة تعدي في محافظة بورسعيد».

مصيلحي: تم تطهير بحيرة المنزلة عبر إزالة الحشائش والبوص والغابات

وأضاف «مصيلحي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الجهاز عمل في البداية على إزالة حالات التعدي على بحيرة المنزلة على مدار فترات محدده، ومن ثم تم تطهير بحيرة المنزلة عبر إزالة الحشائش والبوص والغابات: «كانت مخيفة إن حد يدخل جوه البحيرة».

مصيلحي: تمت عملية التطهير بنسبة 100%

واستطرد: «تمت عملية التطهير بنسبة 100%، وفي نطاق بور سعيد تم إزالة 18 ألف فدان من الهيش والبوص، وفي دمياط تم تطهير 7470 فدان، وفي الدقهلية 22 ألف فدان تم تطهيرها، كما تم تكريك البحيرة وتعميقها لزيادة عمق ونسبة التنوع البيولوجي في البحيرة».

وأوضح أن عملية التكريك تلك قد تمت على مرحلتين، الأولي تم إنجاز 94% منها، وفي المرحلة الثانية فقد تم إنجاز 36% من إزالة التعديات، مشيرا إلى أن كل ما تم إنجازه كان له عظيم الأثر على الإنتاج السمكي للبحيرة.

وأكد أنه وفي عام 2015 كانت تنتج البحيرة 45 ألف طن من الأسماك سنويا، إلا أنه ومع إزالة التعديات على حرم البحيرة وبتطهيرها فقد وصل كمية الأسماك المنتجة من البحيرة لـ85 ألف طن، «مازالت عمليات التطهير موجودة، ونهتم بتطوير المراكب ورعاية الصيادين وتنظيم مراكز للصيد، بنزود البحيرة بالخدمات لصالح الصيادين».